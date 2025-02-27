王滬寧現對台工作會議 稱撐島內愛國統一力量

新華社報道，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持會議。中央黨政軍群有關部門和各地有關負責人出席會議。

王滬寧表示，要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊「台獨」挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢。他稱，要推動兩岸交流合作，擴大兩岸人員往來，支持大陸台商台企發展，深化兩岸融合發展，讓台灣同胞共享中國式現代化發展機遇和成果。

「確保黨中央對台決策部署落到實處」

王滬寧提到，要為台灣青年來大陸追夢圓夢創造更好條件；要堅決反對和遏制外部勢力干涉，「鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局」；要加強黨中央對對台工作的集中統一領導，確保黨中央對台決策部署落到實處。

以往中共中央每年都會召開對台工作會議，今年的會議依循往例在2月份前後舉行。翻查去年對台工作會議的官媒新聞通稿，王滬寧在會議上的講話大同小異，主要強調堅定不移推進祖國統一大業，堅決打擊「台獨」分裂、遏制外部勢力干涉，堅定支持島內愛國統一力量。