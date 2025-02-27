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解放軍無預警越中線演習 台：違國際慣例

【明報專訊】解放軍大批機艦昨晨出海執行「聯合戰備警巡」，台灣國防部批評，解放軍無預警踰越中線進入台海北部及西南空域，在距高雄、屏東外海約40海里（約74公里）處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」，已公然違反國際慣例。

高雄屏東外40海里「射擊訓練」

《聯合報》報道，台國防部表示，從昨上午8時42分起，陸續偵獲解放軍殲-11、空警-500等各類型主、輔戰機及無人機共計32架次出海活動，其中22架次踰越中線及其延伸線，進入台灣北部及西南空域，配合解放軍戰艦執行「聯合戰備警巡」。

台國防部批評，解放軍機艦更公然違反國際慣例，無預警在距高雄、屏東外海約40海里處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。台國防部對此表達嚴厲譴責，並即時檢派海、空及陸岸兵力監控警戒、適切應處。

台國防部強調，解放軍在國際航道，無預警以臨時無線電廣播方式，宣布將於特定區域內進行「射擊訓練」，此舉不但對國際飛航、海上船舶的航行安全造成高度危險，更是對區域安全穩定的公然挑釁。台方另稱，在全球正致力於和平的此刻，大陸此舉與其一再宣稱「相互尊重」、「共築繁榮」等「和平共處」原則完全背道而馳。

據台媒報道，今年截至2月中旬，解放軍已經進行8次涉台海空「聯合戰備警巡」。

相關字詞﹕兩岸關係 預警 解放軍

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