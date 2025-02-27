金眼鏡蛇軍演一度列名台灣 宣布3小時後「除名」 台立委：實質參與更重要

美泰主導多國參演 「一起預防戰爭」

《聯合報》報道，美軍25日在「金色眼鏡蛇演習」facebook官方帳號貼文表示，來自美國、泰國、日本、韓國、印尼、馬來西亞、台灣等超過200名參演官兵，齊聚泰國蘇拉納雷營地，迎接2025年金色眼鏡蛇演習。

帖文引述美國太平洋陸軍司令克拉克上將（Gen. Ronald P. Clark）表示，「我們在這個地區有一個目標：一起預防戰爭」，他並感謝泰國今年為演習付出努力。帖文說，金色眼鏡蛇實施至今為第44屆，是亞洲規模最大的演習。今年有超過3200名美軍參與演習，將與盟友伙伴並肩合作，共同實施聯合訓練、跨國參與、人道主義救援等演習項目。

這是史上首次美軍官宣台灣參演「金色眼鏡蛇演習」。不過帖文信息曝光後，疑似因事涉敏感，約3小時後帖文被修改，刪除文中的「Taiwan」，但帖文的編輯紀錄仍可查到原始帖文中明確提到「Taiwan」。「金色眼鏡蛇演習」軍演由美國跟泰國主導，以叢林戰與實彈演習為主。過去有7個成員國與10個觀察會員國，台灣未曾參加，台媒推測台灣本屆是觀察員。

昔未曾參加 台媒料本屆觀察員

對此，台灣專家表示，金色眼鏡蛇演習兼具政治、軍事、外交意義。台灣如果參與的話，除可能以觀察員的身分參加，也可能配合金眼鏡蛇的特性，派遣陸戰隊或是特種部隊模擬登陸、人道救援等科目。台國防安全研究院戰略與資源所長蘇紫雲分析，「我想台灣平常心以對，因為我們面對特殊外交情境，所以在這種情况下，有些合作的項目可能就是更低調地進行。」

台網媒「NOWnews 今日新聞」引述民進黨立委王定宇表示，這是台灣史上首度被列名參加金色眼鏡蛇軍演，至於官方網站稍後將台灣名稱移除，他稱尊重主辦方的考量。「對台灣而言，能夠實質參與多國軍演，有助於學習經驗、建立溝通管道，有助於區域穩定、提升戰力，實質參與比有沒有列名重要。」

另外，中國外交部發言人林劍昨主持例行記者會，就特朗普政府日前解凍8.7億美元的對台軍援表示「嚴重關切」。他指出，美國向台灣地區提供軍事援助，嚴重違反「一個中國原則」和《中美三個聯合公報》，嚴重侵犯中國主權和安全利益，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方歷來堅決反對。「我們敦促美方停止武裝台灣，停止破壞台海和平穩定。」

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