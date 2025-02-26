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美擬再添晶片管制 中方：損人害己

【明報專訊】美國準備加強對中國半導體的禁令，延續並擴大前朝拜登政府限制北京科技實力的種種措施。彭博24日引述知情人士稱，美國部分官員還打算進一步限制毋須許可就能出口到中國的英偉達（Nvidia）晶片數量與類型。

彭博稱，美國官員最近亦與日本、荷蘭官員會面，商討限制日商東京威力科創公司（Tokyo Electron）與荷商阿斯麥（ASML）工程師關於維護中國半導體設備事宜，希望一致對華施加限制措施。

中國外交部發言人林劍昨回應稱，美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華晶片的出口管制，脅迫別國打壓中國的半導體產業，這種行徑阻礙了全球半導體產業的發展，最終將反噬自身，損人害己。

美擬對中國船徵百萬美元「入港費」

另據美國之音報道，美國貿易代表辦公室上周五公布建議，對由中國公司擁有或在中國船廠製造的船舶徵收懲罰性的新費用，每訪問一次美國港口便收費100萬美元（約780萬港元）或更多。建議還規定，航運公司每次將美國製造的貨船派往美國港口時，都可獲得類似金額的「退款」。目前建議進入公共評論期，直至3月24日。

彼得森國際經濟研究所高級研究員瑪麗‧洛夫利（Mary Lovely）預測，許多航運公司將探索將船舶轉移到墨西哥和加拿大港口，再用卡車將貨物運來美國的可能性。

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