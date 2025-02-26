紐外長訪華談地區挑戰 今晤王毅料提解放軍南太軍演

彼得斯上載了他與劉建超在北京舊式四合院的會晤情况，劉建超帶領他參觀中國傳統擺設，指着中文「福」字向他解說，字幅下方有一個西洋鐘。新西蘭駐華大使館昨在新浪微博發文稱，這是彼得斯第六次正式訪問中國，帖文配上彼得斯1997年首次訪華與時任國務院副總理朱鎔基的合影。新西蘭廣播電台形容彼得斯豐富的對華外交經驗將提供重要價值。

庫克群島與華簽礦產協議

紐前總理：需表明關係

彼得斯按計劃將在今天上午與中國外交部長王毅會晤，外界預測雙方將就近期中國海軍南太平洋實彈演練，以及中國與庫克群島簽約合作開發海底礦產等事宜進行磋商。

新西蘭前總理克拉克（Helen Clark）表示，彼得斯此行十分重要，將為紐國總理盧克森（Christopher Luxon）年內訪華鋪路。克拉克表示，彼得斯需要向王毅表明新西蘭與庫克群島的特殊關係，紐方從未希望庫克群島獨立。

庫克群島總理布朗（Mark Brown）近日訪華期間與中國簽署多份合作協議，其中一份已公開的《關於在海底礦產領域藍色合作伙伴關係的諒解備忘錄》顯示，中國有望在庫克群島興建港口、碼頭，派駐船隻。克拉克認為，新西蘭有必要重置與庫克群島的關係。

49航班因軍演改道 澳洲抗議

彼得斯此行也正值中國遵義號等3艘軍艦組成的艦隊在澳紐外海實彈演練，中國海軍兩次發射實彈引發關注。據澳洲廣播公司（ABC）周一報道，負責空中管制的澳洲航空服務公司高管在國會聽證會上表示，演習事件導致周五有49架航班受影響更改航線。澳洲總理阿爾巴尼斯周一表示，澳方已向中方提出正式抗議，希望對方能在事件發生前提供更多通知。