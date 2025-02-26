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中國一拖原董事長劉繼國涉違紀 責令辭人代

【明報專訊】全國人大常委會昨表決確認個別代表資格變動，位於河南的中國一拖集團原黨委書記兼董事長劉繼國，因涉嫌違反中央八項規定精神和廉潔紀律問題，被所在選舉單位責令辭去全國人大代表職務；黑龍江建龍鋼鐵有限公司董事長、建龍投資有限公司董事長張志祥，因個人原因辭去全國人大代表職務。依法劉繼國、張志祥的代表資格終止。

中國一拖集團是中國機械工業集團下屬企業，前身為第一拖拉機製造廠。現年60歲的劉繼國長期在中國一拖工作，去年5月被免去公司黨委書記、董事長、董事職務。至於身家逾300億的張志祥現年57歲，辭職原因不詳。

同時，確認天津市電力公司原董事長趙亮、湖北省荊州市原市長周志紅、貴州省教育廳原廳長鄒聯克等3人的代表資格終止，他們因涉嫌嚴重違紀違法正接受調查；確認浙江省長劉捷、西藏自治區主席嘎瑪澤登、青海省長羅東川為全國人大代表。第十四屆全國人民代表大會實有代表2929人。

昨閉幕的十四屆全國人大常委會第十四次會議，主要為下月召開的十四屆全國人大三次會議做準備，包括原則通過全國人大常委會工作報告稿，表決全國人大會議議程草案、主席團和秘書長名單草案等文件。會議還任命前河南省委書記樓陽生為全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員，前湖北省委書記王蒙徽為全國人大環境與資源保護委員會副主任委員。

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