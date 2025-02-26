「屎尿詩」賈淺淺改學歷惹議 本科5年變3

大學副教授作協會員 遭質疑「靠父幹」

賈淺淺更新後的簡歷信息顯示有兩處修改，第一處，她已於2024年12月獲西北大學博士學位；第二處，她在西北大學學習經歷由「1998年9月至2003年7月中文系漢語言文學專業本科」修改為「2000年9月至2003年7月西北大學本科」，即讀大學耗時5年改為3年。

賈淺淺上一次引發廣泛爭議是在2022年，當年中國作協擬把她列入會員名單，輿論除了質疑其作品（以屎尿入詩）文學水平不高，還因為她本科讀了5年，遭懷疑是「專科升本科」，認為她得以上位是「靠父幹」。賈平凹是中國作協副主席、陝西作協主席，他也是西北大學畢業生。賈平凹2003年1月擔任西安建築科技大學文學院院長，8月剛大學畢業的23歲賈淺淺就到西安建築科技大學當教師。

「澎湃新聞」評論稱，一個學者的本科學習經歷可長可短，隨意收縮，這自然引發輿論場高度關注；賈淺淺改簡歷，不是一個私人問題，涉及國家公辦教師是否適任和誠信等一系列問題。