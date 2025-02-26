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深圳目標增長5.5% 拼AI低空產業 新型基建投資1600億 建最好科創人才環境

【明報專訊】深圳市長覃偉中昨在深圳人大會議作政府工作報告，提到今年該市經濟增長目標5.5％，宣布在新型基礎設施投資1600億元（人民幣，下同），還要打造最好科技創新生態和人才發展環境，「全力競逐人工智能（AI）、低空與空天等產業新賽道」。報告稱，這些目標考慮了內外部形勢變化和面臨的困難挑戰，是「跳起來夠得着」的目標。

2024年深圳地區生產總值（GDP）達3.68萬億元，增長5.8%，增速居國內大中城市前列；外貿進出口總額達4.5萬億元，出口實現「32連霸」。今年深圳GDP預期增長5.5%，較北京、上海略高，後兩者今年均設定為5%左右。深圳市政府提出，今年要完成基礎設施投資2300億元、新型基礎設施投資1600億元，較去年多200億。

考慮內外部形勢 「經濟大市挑大樑」

覃偉中表示，今年的目標綜合考慮了內外部形勢變化和面臨的困難挑戰，考慮了深圳的經濟增長潛力和支撐條件，體現了「經濟大市挑大樑」的擔當，是「跳起來夠得着」的目標。實現今年預期目標並非易事，但深圳敢於拼搏，從來都是在風雨洗禮中成長。

政府工作報告指出，深圳「數字能源先鋒城市」建設成效顯著。去年深圳新能源汽車產量增長69.2%，佔全國總產量22.3%，汽車產量居全國首位。新增13.4萬個充電樁，在全球率先實現超級充電站、超充槍數量，全面超過加油站、加油槍。

今年的十大工作重點，首項是「全方位擴大內需」，而「科技創新」也佔據頗大篇幅。報告提到2025年深圳將推動產業加快向高向新向優升級，主動適應並引領全球科技革命和產業變革。具體來看，深圳將鞏固提升電子信息、汽車、新能源等產業在全球版圖中的地位和競爭力。

AI是當下熱門話題，近日「杭州六小龍」爆紅，外界對深圳創新產生質疑。報告提出，深圳同時將全力競逐AI、低空與空天等產業新賽道，加快算法理論、智算晶片、具身智能、高階智駕等核心突破。加快建設國家低空經濟產業綜合示範區，爭創城市空中交通管理試點，率先實現全球首個全市域級空天地一體化低空通感網絡全覆蓋。

覃偉中指出，深圳還將打造中國軟件名城，加快國產核心軟件規模化推廣應用，支持開源軟件、鴻蒙原生應用發展，建成深圳工業軟件園。2024年深圳全社會研發投入2236.6億元，按年增18.9%。

應屆畢業生來深求職「免費住15天」

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