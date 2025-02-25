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病人憑DeepSeek挑戰醫囑惹熱議 涉事粵醫生指該診斷正確 專家：臨牀經驗難取代

【明報專訊】浙江杭州的深度求索（DeepSeek）上月底推出低成本高效的大型語言模型後，引發使用DeepSeek熱潮。

廣東省雲浮市一名醫生近日發帖稱，病人查詢人工智能（AI）軟件DeepSeek後質疑醫生的治療方案，他翻查資料後發現病人所言屬實，自嘲「天都塌了」。重慶醫科大學附屬兒童醫院主治醫師胡偉表示，人工智能在影像分析、文獻檢索方面表現出色，但目前並不能完全取代醫生的專業判斷和臨牀經驗。

短片平台「抖音」博主「孤芳自賞」21日發影片稱，「天都塌了！病人DeepSeek後質疑我的治療方案，氣得我自己又查了一遍指南，才發現指南更新了……」，影片獲得逾15.3萬點讚和2.9萬則留言。據「上游新聞」報道，「孤芳自賞」表示，DeepSeek給出的診斷結果是正確的，醫院因為缺少部分藥物而用其他藥物代替，已經向病人解釋清楚。

深圳一名孫姓醫生也表示，曾遇到病人自帶DeepSeek給出的處方要求開藥，他認為該處方可靠，「DeepSeek說得還算合理，最主要是要和患者溝通，告知用藥風險」。

DeepSeek免責聲明：不代表任何專業意見

重慶醫生胡偉表示，人工智能作為一種工具，在影像分析、文獻檢索方面功能强大，可幫助醫生提升診斷效率和準確性，但不能完全取代醫生的專業判斷和臨牀經驗。他還表示，AI給出的診斷結果，可能會讓缺乏充足醫療知識的人感到困惑甚至焦慮。

DeepSeek在免責協議中聲明，該服務不構成醫療、法律、金融等領域任何建議或承諾，不代表任何專業意見，應諮詢專業人士，並在專業人士的指導下作出決策。

相關字詞﹕診斷 醫療 人工智能

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