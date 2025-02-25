擬修民航法：劃分空域應顧低空經濟

央視《新聞聯播》昨報道，十四屆全國人大常委會第十四次會議昨上午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，國務院提出關於提請審議《民用航空法（修訂草案）》的議案，由交通運輸部長劉偉說明。

強化民航安全保障 促進通用航空

綜合「證券時報網」等內地媒體報道，此次修訂草案共15章255條，對現行民用航空法作出較為全面的修改完善，主要列明民用航空事業高質量發展的總體要求，強化民用航空活動安全保障，促進通用航空和低空經濟發展，加強對旅客權益的保護，完善涉外法律關係制度設計。

自2024年「低空經濟」首次寫入政府工作報告，全國有30個省份將低空經濟發展規劃寫入2025年政府工作報告，相關上市企業在利好政策、市場需求推動下積極佈局低空產業。

四川成都上周五舉行了47個低空經濟和商業航天產業集群重大項目集中簽約亮相活動，總投資額超過500億元（人民幣，下同）。遼寧朝陽市雙塔區20日舉行低空經濟產業發展暨項目簽約大會，雙塔區政府宣布成立國有低空運營公司。

中國民航局原副局長李健指出，目前社會將低空經濟誤解為無人機經濟，實際上低空經濟是一個更廣泛的概念，涵蓋了傳統通用航空和新興技術的融合。他表示，低空經濟的未來發展需要進一步放寬政策，推動私人飛機的普及。中國民航局估計，2025年中國低空經濟市場規模將達1.5萬億元，到2035年有望達到3.5萬億元。

低空經濟板塊指數高開高走

昨日，內地A股低空經濟板塊指數高開高走，多隻股票漲停，創歷史新高。

山東濟南平陰縣去年11月曾宣布以成交價9.24億元，出讓當地低空經濟特許經營權30年，成為全國首宗縣級「賣天」，被質疑是地方政府「左手倒右手」增加財政收入，為政府出售公共資源開先例。事件引發爭議，平陰當局迅速以「實施事項和招標公告有問題」為由叫停項目。