紐副總理訪華 關注中國演習欠預告

拉克森：中國遵國際法 沒法律問題

據路透社昨日報道，拉克森表示，中國遵守國際法，在法律上沒有任何問題，但惠靈頓希望能進一步提前獲得通知，「尤其是在這樣繁忙的航線」。

彼得斯此次訪華是他訪問阿聯酋、沙特、蒙古和韓國行程的一部分。他在訪華期間將在北京與中國外交部長王毅等高級領導人會談。彼得斯上周在一份聲明中表示，他將與中國官員討論雙邊關係以及太平洋、區域和全球性問題，這些問題對兩國都有重要意義。

彼得斯表示，與中國的關係是新西蘭最重要、最複雜的關係之一，涵蓋了重要的貿易、人文交流和文化聯繫，「我們希望與中國保持定期的高層政治對話」。

對於彼得斯訪華，外交部發言人郭嘉昆上周四在主持例行記者會時表示，此訪是今年中紐之間首場重要高層交往，也是彼得斯2023年就任以來首次訪華，對推進落實兩國領導人重要共識，鞏固中紐關係良好發展勢頭具有重要意義。

郭嘉昆透露，訪問期間，王毅將與彼得斯就中紐關係和共同關心的國際和地區問題深入交換意見。中方期待與紐方加強戰略溝通，增進相互認知，深化交流合作，共同應對挑戰，努力打造相互尊重、彼此包容、聚焦合作、共同發展的中紐關係。