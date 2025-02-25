發布7宗電騙案例 最高法：展現遏制決心

新華社報道，法院嚴懲電詐犯罪集團首要分子，嚴懲為境外電詐犯罪集團組織人員偷越國（邊）境的「蛇頭」。其中一宗詐騙案件披露，4名被告人出境組建電詐犯罪集團，均被列為首要分子，被告余×還組織眾多人員出境犯罪，均被判處終身監禁。被告人楊×等3人詐騙案中，楊曾因電詐犯罪被判刑，又重操舊業被依法嚴懲。

柬電騙園首要分子 3人判囚終身

此外，被告人黃×等3人詐騙案，從嚴懲處跨境電訊網絡詐騙犯罪集團首要分子，對被告人黃×、李×輝、周×剛均以詐騙罪判處終身監禁，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

最高法院披露的案情顯示，2020年初，被告黃×、李×輝在柬埔寨王國西哈努克港市「財神國際」園區等處組建詐騙集團，組織、指揮多人對中國境內居民作電訊網絡詐騙犯罪活動，8月，被告人周×剛加入該詐騙集團並擔任總監。

該詐騙集團通過特定方式篩選出企業法定代表人等具有一定經濟實力的女性，實施俗稱「殺豬盤」的交友婚戀類網絡詐騙。該詐騙集團自2020年9月至2021年底，騙取100餘名被害人共計1億餘元人民幣。