泰聯手 柬搗中國人電騙據點涉215人 大馬邦咯島拘13涉詐中國籍疑犯

包括109泰人5台人 正辨受害否

泰國華文網媒「泰國頭條新聞社」報道，泰國首相顧問吉拉育23日透露，首相佩通坦當日上午收到國家警察總署署長吉迪拉警上將的報告，通報泰柬警方聯合行動，成功打擊柬埔寨波貝的大型電訊詐騙集團的行動情况。柬埔寨國家警察總署昨亦發布新聞稿，表示對有關電騙窩點進行打擊。

此次行動中，泰柬警方突襲當地一座3層樓建築，該建築長期被中國籍人士租用作線上賭博及詐騙活動。行動帶走215名涉案人員，其中包括109名泰國人、5名台灣人，其餘為巴基斯坦、印尼及印度人。目前，柬埔寨警方正在對相關人員作審訊與身分核查，以確認是否受害者或涉嫌犯罪。

泰：暫最大型打詐聯合行動

泰國政府表示，高度重視此次行動。泰國政府對此次跨國執法行動表示感謝，並承諾將繼續嚴厲打擊電訊詐騙犯罪，以維護民眾安全與社會穩定。上周，泰柬兩國警方高層會面，推動聯合執法行動。泰國安全部門認為，這是迄今為止泰柬兩國聯合打擊電詐產業規模最大的一次行動，後續清剿行動仍將持續。

泰國警方與外交部官員今日已前往沙繳府邊境口岸，跟進案件進展，並啟動受害者篩查與遣返程序。佩通坦已指示相關部門全面審查相關人員，並與有關國家和地區協調，確保依法妥善處理所有涉案人員。

另據大馬《新海峽時報》（New Straits Times）報道，大馬警方接獲線報於21日晚上在邦咯島（Pulau Pangkor）民宿破獲主要由中國人操控的詐騙集團基地，落網疑犯除了一對本地夫婦，還有12名中國男子與1名中國女子。

警方調查發現，此詐騙集團以提供線上工作機會為幌子，專門詐騙中國人，集團成員引誘受害人先碌卡完成線上購物，聲稱不僅提升工作積分，也獲得報酬，但受害人支付款項後卻沒有拿到任何利潤。

馬來西亞於2023年12月開放對中國免簽後，平均每月達25萬人次赴大馬，有犯罪集團利用免簽之便入境詐騙。馬來西亞國際人道主義組織（MHO）從實際案例發現，有99%以上的詐騙集團幕後都是中國人。

妙瓦底621受害者經泰回中國

另外，根據中國、泰國和緬甸達成的協議，為期3天的中國籍電詐受害者集中遣返行動昨已結束，其間共有621名受害者從緬甸妙瓦底被送到泰國湄索國際機場，統一乘坐由中國安排的16個航班回國。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676