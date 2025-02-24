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中央一號文件：推進鄉村振興 防規模性返貧

【明報專訊】中共十八大以來第13個指導「三農」工作的「中央一號文件」昨日由新華社發布，提出進一步深化農村改革，推進鄉村全面振興；以改革開放和科技創新為動力，鞏固和完善農村基本經營制度。其中再次強調，不可亂佔耕地建屋，不准城鎮居民到農村購買農房、宅基地，不准退休幹部到農村佔地建房。

新華社報道，由中共中央、國務院發出的一號文件提出，實現中國式現代化，必須加快推進鄉村全面振興，以「推進鄉村全面振興」、「建設農業強國」為目標，以改革開放和科技創新為動力，鞏固和完善農村基本經營制度，學習並運用「千萬工程」經驗，確保國家糧食安全，確保不發生「規模性返貧致貧」，提升鄉村產業發展水平、鄉村建設水平、鄉村治理水平，推動「農業增效益、農村增活力、農民增收入」，為推進中國式現代化提供基礎。

其中，文件再次強調，持續整治「大棚房」、侵佔耕地「挖湖造景」、亂佔耕地建房等問題，堅決遏制破壞耕地。此外，研究農戶如何可將合法擁有的住房通過出租、入股、合作等方式盤活利用；不准城鎮居民到農村購買農房、宅基地，不允許退休幹部到農村佔地建房。

重申禁城市人農村買屋建房

農業農村部農村經濟研究中心主任金文成表示，「改革是鄉村振興的重要法寶。今年的中央一號文件，通篇體現了改革的精神，可以說是對黨的二十屆三中全會《決定》部署的完善城鄉融合發展體制機制改革任務的具體落實。」

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