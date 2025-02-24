深圳擬設百億基金 推動AI機械人發展

今年籌45億元 補貼AI研發應用

據官方的「深圳發布」公眾號消息，深圳將設立100億元（人民幣，下同）的產業基金，支持人工智能和機械人產業發展，聚焦人工智能的軟件、硬件、具身智能（基於物理身體進行感知和行動的智能系統）等方向。深圳今年還將從多渠道籌集45億元資金，用於支持訓力券（AI訓練優惠）、模型券（購買AI優惠）、語料券（語言數據共享及交易優惠）、場景補貼、科技研發等，為企業使用算力提供最高60%、最高1000萬元的資助，預計下月起接受申請。

深圳市人工智能產業辦主任林毅在會上表示，深圳在人工智能和機械人領域基礎雄厚、未來可期，下一步將在政策、場景、創新、機械人4方面持續發力。此外，近期還將發布人形機械人專項政策，通過「揭榜掛帥」等方式，對開放應用場景、突破關鍵技術、構建專用數據集、提升規模化製造和應用能力等給予精準支持。