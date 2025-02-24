明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

深圳擬設百億基金 推動AI機械人發展

【明報專訊】深圳市政府新聞辦公室昨日舉行「打造最好科技創新生態和人才發展環境」主題新聞發布會。當局稱，深圳就改善科技創新生態和人才發展環境推出一系列政策，推動全社會研發投入增速保持在10%以上，進一步支持企業發揮科技創新作用。就人工智能（AI）和人形機械人產業，深圳近期將推出專項政策支持產業發展。

今年籌45億元 補貼AI研發應用

據官方的「深圳發布」公眾號消息，深圳將設立100億元（人民幣，下同）的產業基金，支持人工智能和機械人產業發展，聚焦人工智能的軟件、硬件、具身智能（基於物理身體進行感知和行動的智能系統）等方向。深圳今年還將從多渠道籌集45億元資金，用於支持訓力券（AI訓練優惠）、模型券（購買AI優惠）、語料券（語言數據共享及交易優惠）、場景補貼、科技研發等，為企業使用算力提供最高60%、最高1000萬元的資助，預計下月起接受申請。

深圳市人工智能產業辦主任林毅在會上表示，深圳在人工智能和機械人領域基礎雄厚、未來可期，下一步將在政策、場景、創新、機械人4方面持續發力。此外，近期還將發布人形機械人專項政策，通過「揭榜掛帥」等方式，對開放應用場景、突破關鍵技術、構建專用數據集、提升規模化製造和應用能力等給予精準支持。

上 / 下一篇新聞