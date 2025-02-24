美擬對華物流設限 中方促停「甩鍋」

特朗普重申收巴拿馬運河

「美國之音」昨報道，特朗普上周六下午在首都華盛頓近郊國家港舉行的年度保守派政治行動大會（CPAC）上作為壓軸嘉賓發表演講。特朗普在演說表明，他計劃收回連接太平洋和大西洋的巴拿馬運河。他說，美國沒有將巴拿馬運河「送給中國」，並表示要從控制運河的巴拿馬運河管理局手中收回運河。

這不是特朗普首次作有關表述。上周四，中國駐巴拿馬大使館就美方指摘，嚴正聲明表示中方從未參與巴拿馬運河管理營運，從不插手運河事務，所謂中國控制運河純屬謊言。

另據新華社報道，商務部新聞發言人昨就美對中國海事、物流、造船等領域宣布擬議限制措施表示，自去年3月，中美已就美對華海事、物流和造船業相關調查展開多輪溝通。中方反覆申明對301調查看法，並提供中方立場，要求美方回歸理性客觀，停止將美國產業問題「甩鍋」到中方，但遺憾美方仍一意孤行。

發言人表示，中方敦促美方尊重事實和多邊規則，停止錯誤做法。中方將密切關注美方動向，並採取必要手段捍衛自身合法權益。

美國貿易代表辦公室上周五（21日）表示，將就對中國海事、物流、造船等領域採取的限制措施徵求公眾意見。此前，美國貿易代表署去年4月17日宣布，將對中國海事、物流、造船業涉不公平貿易發起301調查，以回應美國5個工會的請願。