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美卿：不欲台海起釁 不棄亞太影響力

【明報專訊】美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）近日表示，美國對台政策保持不變，不會尋求引發衝突，反對以武力、脅迫方式改變現狀；美國必須與中國保持關係，缺乏溝通可能導致衝突。他表示，美國作為太平洋國家，不會放棄在該地區的影響力。

兩度談台海未提「中美聯合公報」

據美國國務院周四（20日）發布新聞稿，魯比奧接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時被問及大陸一旦對台動武，美國會否出手防衛。魯比奧表示，美國一直清晰表明對台政策，包括六項保證、台灣關係法案，不同政府多年來都有表述，是穩定局勢的基礎，美方希望繼續穩定。據中央社報道，魯比奧已兩次在談到相關話題時未提及「中美三個聯合公報」。美國國務院官網早前從「美台關係事實清單」刪除「不支持台獨」的表述。魯比奧說，他懷疑中國未必認同美方觀點，但美國不會轉身離開，比如在大陸無法代表台灣利益時支持台灣參與國際論壇。

談及美中關係，他表示，美國不會活在一個稀有金屬、關鍵零部件等依賴中國的世界，讓中國以經濟要脅其他國家，美國將改善國內製造業、加强與盟友的合作確保供應鏈安全；美國不會讓中國統治印太地區，日本、韓國、菲律賓、越南等國不想淪為中國附庸。他表示，特朗普政府通過關稅等手段，尋求達至對華貿易平等。

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