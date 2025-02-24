澳官員指華「秀肌肉」常態化 破兩島鏈

「新西蘭廣播電台」引述坎特伯雷大學國際關係學者布雷迪（Anne-Marie Brady）表示，中國希望通過此舉威嚇澳洲、新西蘭、斐濟等太平洋國家，建立永久軍事影響力，改變區域內戰略秩序。她說，紐當局大幅削減國防開支後無力應對威脅，呼籲當局加强軍備。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）學者伊度（Charles Edel）認為，中國對澳洲發出威脅信號的强烈程度有待觀察。

華學者：應多出去讓國際習慣

《環球時報》引述海軍軍事學者張軍社表示，「遵義艦」編隊遠海訓練屬中國海軍正常訓練活動，旨在提升遠洋行動能力。他認為，一些國家對美國海軍長年在其附近海域航行習以為常，但仍不太適應中國海軍正常航行，中國海軍應增加遠海訓練，讓國際社會習慣。