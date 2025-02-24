明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

澳官員指華「秀肌肉」常態化 破兩島鏈

【明報專訊】中國海軍「遵義艦」編隊遠赴南太平洋實彈演習引發關注，英國《金融時報》引述澳洲當局知情人士稱，中國海軍遠航至澳洲東海岸「史無前例」，顯示中國正將「秀肌肉」常態化，軍事影響力突破第一和第二島鏈。澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）學者麥基格（Richard McGregor）表示，美國外交政策正變動，中國影響力則持續擴展至南太平洋，顯示中國與澳洲甚至美國競爭的野心。

「新西蘭廣播電台」引述坎特伯雷大學國際關係學者布雷迪（Anne-Marie Brady）表示，中國希望通過此舉威嚇澳洲、新西蘭、斐濟等太平洋國家，建立永久軍事影響力，改變區域內戰略秩序。她說，紐當局大幅削減國防開支後無力應對威脅，呼籲當局加强軍備。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）學者伊度（Charles Edel）認為，中國對澳洲發出威脅信號的强烈程度有待觀察。

華學者：應多出去讓國際習慣

《環球時報》引述海軍軍事學者張軍社表示，「遵義艦」編隊遠海訓練屬中國海軍正常訓練活動，旨在提升遠洋行動能力。他認為，一些國家對美國海軍長年在其附近海域航行習以為常，但仍不太適應中國海軍正常航行，中國海軍應增加遠海訓練，讓國際社會習慣。

上 / 下一篇新聞