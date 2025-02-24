澳抗議解放軍演習欠透明 華批炒作 連續兩天澳外海實彈演練 京：事前多次通告

新西蘭國防部上周六發布聲明稱，解放軍艦隊當天下午用無線電發布實彈演習的廣播，紐國防軍和澳洲國防軍派出軍艦和P8A巡邏機追蹤，觀察到「遵義號」主炮射擊，演習地點位於澳洲巴斯海峽東約350海里（648公里）處。

據軍事新聞網站「The Warzone」報道，飛機通訊尋址與報告系統（ACARS）信息顯示，解放軍連續兩天演習地點都在南緯37度、東經157度附近，距離澳洲最大城市悉尼東南約350海里（約648.2公里）。這是中國海軍艦隊連續第二天實彈演習。據澳洲廣播公司（ABC）報道，澳洲當局在首次演習未直接觀察到發射，中國海軍艦隊放置浮標靶，改變陣型，隨後恢復陣型，流程符合實彈演習。

澳紐追蹤監控 稱符國際法

澳、紐兩國官員就中國海軍演習溝通，均稱行動「遵守國際法」。新西蘭首相盧克森（Christopher Luxon）上周六表示，目前尚不清楚中國海軍艦隊未來動向及目的，目前正持續追蹤監控。澳洲議員黑斯蒂（Andrew Hastie）批評澳洲當局態度軟弱。

澳防長指客機空中接報 無官方通知

澳洲防長馬爾斯（Richard Marles）上周六表示，中方未能就上周五第一次演習做適當通知，澳洲官方並未收到中方任何通報，是當天正在塔斯曼海上空飛行的民航客機收到中國海軍即將實彈演習的廣播。出席南非G20峰會的澳洲外長黃英賢上周五向中國外長王毅表達關切，稱艦隊動向缺少透明度、提前預告演習開始的時間很短。

中國國防部發言人吳謙昨就中方艦艇編隊演訓活動回答提問時，批評澳方炒作，有關言論與事實完全不符。他表示，中方艦艇編隊演訓海域遠離澳洲海岸線，全屬公海，其間中方事先反覆發布安全通告，方組織艦炮對海實彈射擊訓練，中方行動完全符合國際法和國際通行做法，不會影響航空飛行安全。

吳謙表示，澳方在知情下，對中方無理指摘並蓄意炒作，對此深感詫異、強烈不滿。中方希望澳方以客觀理性態度看待兩國兩軍關係，「多一份真誠，多一點專業性」，為兩國兩軍關係穩定發展做實事。

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