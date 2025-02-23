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「去不了台灣去金門」 影迷專程看禁片

【明報專訊】帶團的陳姐覺得，疫情過後，從福建來金門的大學生明顯變多了。在大陸年輕人眼中，去台灣本島旅遊已成為一個遙不可及的念頭，暫時開放給福建居民的金門，成為感受台灣風土人情的解渴「平替」。

小紅書「金門旅遊攻略」多

陸客看「禁片」興趣超本地人

記者在金門的幾日，也遇到不少三兩結伴的年輕陸客面龐，他們大多自由行，靠手機查找攻略。在社交平台小紅書搜索「金門旅遊」，有超過4萬條筆記，大部分是分享金門的奶茶店、台式小吃店、民宿、租車甚至便利店購物攻略，許多帖子更以「既然去不了台灣，那就去金門吧」為題。

去金門看大陸無法上映的「禁片」，也成了「說走就走」的旅遊目的。導演婁燁新作《一部未完成的電影》去年在台灣金馬獎奪得最佳劇情片、最佳導演兩項大獎，該片涉及新冠疫情期間武漢封城的敏感題材，遭大陸官方封殺，香港也沒有上映。大陸媒體不得報道，在微博和豆瓣上亦無法討論。在小紅書上，有影迷曬出到金門觀看該片的戲票，引來網民留言：「羨慕福建的朋友」。

金門金獅影城的員工向BBC中文網表示，大陸旅客對《一部未完成的電影》的興趣遠遠高過了金門本地人。電影上映兩個月來，她接待不少大陸觀眾，有團體包場，也有人通過旅行社代訂電影票。影迷形容，到金門看「禁片」就像合法的「實體翻牆」，有人為此第一次造訪金門。

（中國故事）

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