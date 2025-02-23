船程不到半小時 廈門成金門人「後花園」

金門歷史民俗博物館解說員劉春梅（化名）回憶，台灣島和金門未開通航班時，從本島到金門需要搭18小時的過夜船，遇到海象不佳，甚至試過開36個小時。相較之下，距離金門最近距離僅1.8公里的福建廈門，對金門人來說才是「近水樓台」。不到半小時的船程，令許多人習慣周末到廈門逛街、購物。在廈門五通碼頭，經常有不少金門人拿着奶茶、購物袋、餐廳外賣等回程。

在江秀華眼裏，廈門人也喜歡到金門採購奶粉，以及洗髮露、沐浴露等日用品，「畢竟大陸還是發生過吃出『大頭娃娃』的事情，到這邊來買放心一點」。

金門高粱酒造就「帶貨」貿易

金門高粱酒是兩地中年老饕的「硬通貨」，小三通允許每人攜帶總量不超過4.5公升的6瓶高粱酒，從金門水頭碼頭進入出發大廳前，會有許多形迹神秘的本地人靠近，壓低聲音問「要酒嗎？」「要幫帶嗎？」，試圖用縣民配額向陸客兜售這款當地名物。大陸年輕人則對台灣品牌的奶茶、飲料、零食更感興趣，記者某晚在金湖鎮上的便利店，就看到一名帶着小孩的年輕媽媽，對照手機上的攻略一一掃購飲品。

「金馬過大年」成閩客新選擇

國台辦元宵節公布數據，今年除夕至大年初十，福建居民赴金門、馬祖個人遊5232人次，團隊遊30人次。從去年恢復辦理大陸居民赴金馬旅遊簽注以來，福建居民赴金馬個人遊61,756人次，團隊遊3289人次。發言人朱鳳蓮說，去金馬與台灣同胞一起過大年，成為春節期間福建居民的新選擇。

「近水樓台」的金門，不僅已喝上大陸供水，也曾分一杯大陸經濟紅利。十多年前國民黨執政時期，金門被認為是台灣「隱形小富人」最多的地方，兩岸小三通人貨紅火，金門人的家庭儲蓄常年居全台榜首。有台媒解釋金門人的富裕其來有自，「2001年小三通開放之際，很多金門人到廈門購屋，大約總共買了一萬多套房子，隨着廈門房地產升值，金門人也跟着財富升值」。當時不少本地人認為，再過幾年，金廈大橋就會修到金門來。

（中國故事）