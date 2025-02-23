節後搶人大戰未熾 智能替代人力 民工盼早復工掙錢

人民網昨報道，江蘇南京數字零工市場營運負責人宋曉平表示，過去節後大批搶流水線工人的情形，這兩年已比較少見。其中一個重要原因，是自動化生產線、智能機械人大量替代人工。

「智能化轉型使我們用工人數從高峰期的近萬人，減少到2050人。」江蘇微盟電子（昆山）人力資源總監崔松艷說，人手減少，但企業年產值從80多億元（人民幣，下同）增加到現在140億元，未來還將持續推動數碼化智能化改造。

崗位減少的同時，多地求職者期待早就業增收入，政府部門也密集開展招聘活動，讓今年節後各地企業未見缺工現象。江蘇省勞動就業管理中心主任夏文哲說，預計到2月末，全省民工就業總量可快速恢復至常態化水平。

崗位減 一月青年失業率16.1%

江蘇昆山的三一重機有限公司董事長陳家元對新華社說，「大年初五開工當天，約8000名員工中已有95%復工，返崗情况比往年都要好。近期又招聘了部分一線技能人員，現在員工已全部到位。」

據廣東省人社廳數據，節後廣東省返崗比例為94.7%，按年增加1.6個百分點；全省人力資源市場總體求人倍率在1.08以上，即108個職位空缺對應100個求職人士。2023年同期，節後全省平均求人倍率超1.9。

國家統計局數據顯示，今年一月全國城鎮調查失業率5.2%，與去年同期持平。不過年輕人失業率上升，其中（不包含在校生的）16至24歲勞動力失業率16.1%、25至29歲勞動力失業率6.9%，分別比去年同期高1.5、0.7個百分點。