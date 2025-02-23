明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

節後搶人大戰未熾 智能替代人力 民工盼早復工掙錢

【明報專訊】每年節後內地各省都上演的「搶人大戰」在今年未見激烈，除了愈來愈多機械人「爭飯碗」，打工仔也缺錢期待早返崗、早增收，江蘇企業都稱民工返崗情况比往年都要好；另一「用工大省」廣東省節後復工率亦達94.7%，全省平均「求人倍率」（職位空缺除以求職人數）只有1.08。

人民網昨報道，江蘇南京數字零工市場營運負責人宋曉平表示，過去節後大批搶流水線工人的情形，這兩年已比較少見。其中一個重要原因，是自動化生產線、智能機械人大量替代人工。

「智能化轉型使我們用工人數從高峰期的近萬人，減少到2050人。」江蘇微盟電子（昆山）人力資源總監崔松艷說，人手減少，但企業年產值從80多億元（人民幣，下同）增加到現在140億元，未來還將持續推動數碼化智能化改造。

崗位減少的同時，多地求職者期待早就業增收入，政府部門也密集開展招聘活動，讓今年節後各地企業未見缺工現象。江蘇省勞動就業管理中心主任夏文哲說，預計到2月末，全省民工就業總量可快速恢復至常態化水平。

崗位減 一月青年失業率16.1%

江蘇昆山的三一重機有限公司董事長陳家元對新華社說，「大年初五開工當天，約8000名員工中已有95%復工，返崗情况比往年都要好。近期又招聘了部分一線技能人員，現在員工已全部到位。」

據廣東省人社廳數據，節後廣東省返崗比例為94.7%，按年增加1.6個百分點；全省人力資源市場總體求人倍率在1.08以上，即108個職位空缺對應100個求職人士。2023年同期，節後全省平均求人倍率超1.9。

國家統計局數據顯示，今年一月全國城鎮調查失業率5.2%，與去年同期持平。不過年輕人失業率上升，其中（不包含在校生的）16至24歲勞動力失業率16.1%、25至29歲勞動力失業率6.9%，分別比去年同期高1.5、0.7個百分點。

上 / 下一篇新聞