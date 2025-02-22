何立峰與美財長視像通話 嚴正關切美對華加稅

【明報專訊】中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰昨日應約與美國財政部部長貝森特舉行視像通話，中方就近期美對華加徵關稅等限制措施表達嚴正關切。美國財政部指，貝森特對中國的禁毒努力、經濟失衡和不公平政策表示嚴重關切。
貝森特批經濟失衡和不公平政策
新華社報道，雙方圍繞落實中美元首通話共識，就中美經濟領域重要問題深入交換意見；雙方均認同中美經貿關係的重要性，雙方同意就彼此關心的問題繼續保持溝通。美國財政部聲明提到，雙方同意保持溝通，貝森特也強調政府致力於推行保護美國經濟、美國工人和國家安全的貿易和經濟政策。
魯比奧：不會放棄支持台灣參與國際論壇
與何立峰通話前，貝森特20日接受彭博電視專訪表示，將敦促中國實現經濟平衡，改革經濟，以鼓勵更多的國內消費。
中美近期除了貿易戰有加劇趨勢，還因台灣問題出現爭端。美國國務卿魯比奧20日受訪被問到，如果北京對台灣採取行動，美國是否將保衛台灣？他表示，美國反對任何形式的脅迫或強行改變現狀；美方不尋求引發衝突，也不希望看到衝突。
魯比奧說，美國對台灣的承諾一向清楚明確，多年來也透過多屆政府展現。他強調，美國不會放棄支持台灣參與國際論壇，這些論壇中，北京不代表台灣的觀點及利益。「因此，我們將堅守我們所做出的所有承諾，但最重要的是明確表明，我們反對任何形式的強迫改變現狀行為。」
美國國務院上周在官網更新有關美台關係的內容，其中一段刪除美國「不支持台灣獨立」的文字，並加入「我們（美國）冀盼兩岸分歧能夠透過自由而非脅迫、兩岸人民都能接受的方式解決」的內容。