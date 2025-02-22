何立峰與美財長視像通話 嚴正關切美對華加稅

貝森特批經濟失衡和不公平政策

新華社報道，雙方圍繞落實中美元首通話共識，就中美經濟領域重要問題深入交換意見；雙方均認同中美經貿關係的重要性，雙方同意就彼此關心的問題繼續保持溝通。美國財政部聲明提到，雙方同意保持溝通，貝森特也強調政府致力於推行保護美國經濟、美國工人和國家安全的貿易和經濟政策。

魯比奧：不會放棄支持台灣參與國際論壇

與何立峰通話前，貝森特20日接受彭博電視專訪表示，將敦促中國實現經濟平衡，改革經濟，以鼓勵更多的國內消費。

中美近期除了貿易戰有加劇趨勢，還因台灣問題出現爭端。美國國務卿魯比奧20日受訪被問到，如果北京對台灣採取行動，美國是否將保衛台灣？他表示，美國反對任何形式的脅迫或強行改變現狀；美方不尋求引發衝突，也不希望看到衝突。

魯比奧說，美國對台灣的承諾一向清楚明確，多年來也透過多屆政府展現。他強調，美國不會放棄支持台灣參與國際論壇，這些論壇中，北京不代表台灣的觀點及利益。「因此，我們將堅守我們所做出的所有承諾，但最重要的是明確表明，我們反對任何形式的強迫改變現狀行為。」

美國國務院上周在官網更新有關美台關係的內容，其中一段刪除美國「不支持台灣獨立」的文字，並加入「我們（美國）冀盼兩岸分歧能夠透過自由而非脅迫、兩岸人民都能接受的方式解決」的內容。