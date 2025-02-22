王毅：中方支持美俄烏戰共識 G20外長會發言 冀各方找到解決方案

王毅在G20外長會上說，當今國際形勢變亂交織，地區衝突動蕩頻發，全球安全赤字有增無減；各國要做世界和平的守護者、普遍安全的締造者、及多邊主義的捍衛者，堅持通過對話談判，以和平方式解決國家間分歧，政治解決國際和地區熱點問題，不搞陣營對抗、不干涉別國內政。

指和平窗口開啟 「和談總比打仗好」

關於烏克蘭危機，新華社引述王毅指出，最近和談的呼聲不斷上升，和平的窗口正在開啟。儘管各方立場不盡一致，複雜問題難有簡單解決辦法，但對話總比對抗好，和談總比打仗好；中國始終主張危機盡早和平解決，支持一切致力於和平的努力，包括最近美俄達成的共識，期待各當事方能夠找到照顧彼此關切、可持續和持久的解決方案。王毅說，中方願根據當事方的要求，考慮國際社會尤其是全球南方國家的關切，為危機政治解決繼續發揮建設性作用。

美俄18日在沙特舉行外長會談達成四點共識，包括建立磋商機制解決雙邊棘手問題、任命各自高級團隊着手盡快結束俄烏衝突、為未來政治經濟合作奠定基礎、保持接觸以推進談判進程。

在與拉夫羅夫會晤時，王毅指，中俄同為二戰主要戰勝國和聯合國安理會常任理事國，共同肩負捍衛二戰勝利成果、維護戰後國際秩序的重要責任；無論形勢如何演變，中俄友好的根基牢不可破，大國的國際道義責無旁貸。雙方要捍衛全球南方國家正當權益，推動構建平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

中俄外長會晤 拉夫羅夫：俄重視中方立場

拉夫羅夫表示，俄中都堅持多極化，是複雜動盪世界中的穩定因素。拉夫羅夫還介紹了烏克蘭危機最新發展和俄方的考慮，表示莫斯科着眼解決危機的根源問題，致力於尋求達成公平、可持續、符合聯合國憲章的和平方案；俄方重視中方立場以及同巴西等國發起的「和平之友」小組，願同中國保持溝通，同南方國家加強合作。

會議期間，王毅還分別會見了沙特、土耳其等熱點地區重要國家外長。他對沙特外交大臣費薩爾表示，中方將繼續與阿拉伯兄弟堅定站在同一陣線，為徹底糾正歷史不公、早日恢復地區持久和平作出努力。