明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

王毅：中方支持美俄烏戰共識 G20外長會發言 冀各方找到解決方案

【明報專訊】中國外長王毅於當地時間周三（20日）在南非約翰內斯堡出席二十國集團（G20）外長會，首度表態中國支持美俄近期就烏克蘭戰爭達成的共識，期待各當事方能夠找到解決方案。王毅和俄羅斯外長拉夫羅夫舉行場邊會談時，也聽取俄方在烏克蘭危機上的考慮，他強調無論形勢如何演變，中俄友好根基牢不可破。

王毅在G20外長會上說，當今國際形勢變亂交織，地區衝突動蕩頻發，全球安全赤字有增無減；各國要做世界和平的守護者、普遍安全的締造者、及多邊主義的捍衛者，堅持通過對話談判，以和平方式解決國家間分歧，政治解決國際和地區熱點問題，不搞陣營對抗、不干涉別國內政。

指和平窗口開啟 「和談總比打仗好」

關於烏克蘭危機，新華社引述王毅指出，最近和談的呼聲不斷上升，和平的窗口正在開啟。儘管各方立場不盡一致，複雜問題難有簡單解決辦法，但對話總比對抗好，和談總比打仗好；中國始終主張危機盡早和平解決，支持一切致力於和平的努力，包括最近美俄達成的共識，期待各當事方能夠找到照顧彼此關切、可持續和持久的解決方案。王毅說，中方願根據當事方的要求，考慮國際社會尤其是全球南方國家的關切，為危機政治解決繼續發揮建設性作用。

美俄18日在沙特舉行外長會談達成四點共識，包括建立磋商機制解決雙邊棘手問題、任命各自高級團隊着手盡快結束俄烏衝突、為未來政治經濟合作奠定基礎、保持接觸以推進談判進程。

在與拉夫羅夫會晤時，王毅指，中俄同為二戰主要戰勝國和聯合國安理會常任理事國，共同肩負捍衛二戰勝利成果、維護戰後國際秩序的重要責任；無論形勢如何演變，中俄友好的根基牢不可破，大國的國際道義責無旁貸。雙方要捍衛全球南方國家正當權益，推動構建平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

中俄外長會晤 拉夫羅夫：俄重視中方立場

拉夫羅夫表示，俄中都堅持多極化，是複雜動盪世界中的穩定因素。拉夫羅夫還介紹了烏克蘭危機最新發展和俄方的考慮，表示莫斯科着眼解決危機的根源問題，致力於尋求達成公平、可持續、符合聯合國憲章的和平方案；俄方重視中方立場以及同巴西等國發起的「和平之友」小組，願同中國保持溝通，同南方國家加強合作。

會議期間，王毅還分別會見了沙特、土耳其等熱點地區重要國家外長。他對沙特外交大臣費薩爾表示，中方將繼續與阿拉伯兄弟堅定站在同一陣線，為徹底糾正歷史不公、早日恢復地區持久和平作出努力。

上 / 下一篇新聞