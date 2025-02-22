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北京聞風：強化戰略「破局」 撐民企政策加速落地 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】全國人大常委會法工委21日表示，下周一召開的十四屆全國人大常委會第十四次會議，將對民營經濟促進法草案進行二次審議。

按慣例，列入常委會會議議程的法律案，一般應當經三次常委會會議審議后再交付表決。法工委表示，二審之後，將進一步徵求意見，修改完善草案，保證盡快審議出台。

17日的民營企業家座談會召開以來，多個部委密集發聲作出工作部署，推動扶持措施落地。國家發改委表示，今年將進一步破除民企市場准入門檻，推進基礎設施競爭性領域公平開放，下大力氣解決民企融資難題。工信部列出支持「小巨人」企業發展的任務清單，市監總局提到深入實施注冊登記便利化改革，強化公平競爭審查制度剛性約束。

兩次民企座談會均處經濟轉型節點

中國人民銀行也表示，要暢通股、債、貸三種融資渠道，為民企發展提供金融支持。國家能源局則稱，今年中國將加大力度，鼓勵支持更多民營企業參與能源領域開發建設。

17日的民企座談會上，習近平曾強調：「扎扎實實落實促進民營經濟發展的政策措施，是當前促進民營經濟發展的工作重點。凡是黨中央定了的就要堅決執行，不能打折扣。」

觀察人士指，2018年與2025年兩次民企座談會召開，均處於中國經濟轉型的關鍵節點，與六年前相比，2025年的會議劍指「破局」。

中國宏觀經濟研究院研究員張燕生分析稱，面對第四次工業革命，各國競逐核心競爭力。在此過程中，民企創新優勢顯著，對經濟增量貢獻大，尤其在硬科技領域能取得突破；支持民企發展，與中央的戰略方向一致，也是應對中美博弈、參與全球競爭的關鍵戰略安排。

學者：民企創新優勢強 經濟貢獻大

清華大學中國發展規劃研究院院長助理李治說，隨着國內外經濟環境的變化和民企自身的發展，政府對民企的定位不斷升級，現行政策更注重法治與科學，更加靈敏務實。「中央政府充分認知民營經濟現存的結構性問題，當前施政方向旨在打破逆向循環，引導其步入正向激勵的發展軌道。」

2023年，《中共中央國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》發布，提出31條具體的實施措施。2024年底的中央經濟工作會議將「出台民營經濟促進法」列為今年重點工作任務。

出台民營經濟促進法重要且緊迫

「民營經濟發展廣泛跨越稅務、財政等多個關鍵領域，需跨部門協同形成有機配合，頂層制度設計與地方執行落實缺一不可。民營經濟促進法將相關措施制度化、規範化，以確保高效實施。它的出台重要且緊迫。」北京大學國家發展研究院經濟學長聘副教授趙波指出。

2025年全國兩會日益臨近，受訪學者預計，未來一段時間內，民營經濟將持續成為熱點議題。在開放公共資源與數據、扶持技術轉化與創新、推動科研成果市場化應用等層面，或有進一步利好政策釋放。

文：鍾鳴九

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