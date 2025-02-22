明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

黨報側記座談會 習近平：長遠看還是東風浩蕩

【明報專訊】中共中央機關報《人民日報》昨日頭版頭條刊登民企座談會側記，提到國家主席習近平在會上鼓勵民企，稱當前面臨的一些困難和挑戰，總體上是在改革發展、產業轉型升級過程中出現的，「長遠看還是東風浩蕩」。他還勉勵杭州宇樹科技「90後」創始人王興興說：「你是這裏面最年輕的。國家的創新需要年輕一代貢獻力量。」

華為創辦人任正非在會上向習近平表示，我們曾經「缺芯少魂」的憂慮已經減弱了，「我堅信，一個更偉大的中國將加速崛起」。小米董事長雷軍稱，對於未來發展充滿信心：「只要有以習近平同志為核心的黨中央帶領全國人民團結一致向前進，就沒有什麼是不能戰勝的。」

任正非：「缺芯少魂」憂慮減

雷軍：黨帶領下沒有不能戰勝的

《人民日報》當天也刊登財政部長藍佛安的題為〈實施更加積極的財政政策 推動經濟持續回升向好〉文章，提出中國今年將實施好更積極的財政政策，其中包括提高財政赤字率，安排更大規模政府債券等。

財長刊文提今年擬增財政支出

文章稱，財政部今年要進一步增加財政總支出規模，加快各項資金下達撥付，盡快形成實際支出；安排更大規模政府債券，為穩增長、調結構提供更多支撐；大力優化支出結構、強化精準投放，更加注重惠民生、促消費、增後勁；持續用力防範化解重點領域風險，促進財政平穩運行、可持續發展等。

上 / 下一篇新聞