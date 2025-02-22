黨報側記座談會 習近平：長遠看還是東風浩蕩

華為創辦人任正非在會上向習近平表示，我們曾經「缺芯少魂」的憂慮已經減弱了，「我堅信，一個更偉大的中國將加速崛起」。小米董事長雷軍稱，對於未來發展充滿信心：「只要有以習近平同志為核心的黨中央帶領全國人民團結一致向前進，就沒有什麼是不能戰勝的。」

任正非：「缺芯少魂」憂慮減

雷軍：黨帶領下沒有不能戰勝的

《人民日報》當天也刊登財政部長藍佛安的題為〈實施更加積極的財政政策 推動經濟持續回升向好〉文章，提出中國今年將實施好更積極的財政政策，其中包括提高財政赤字率，安排更大規模政府債券等。

財長刊文提今年擬增財政支出

文章稱，財政部今年要進一步增加財政總支出規模，加快各項資金下達撥付，盡快形成實際支出；安排更大規模政府債券，為穩增長、調結構提供更多支撐；大力優化支出結構、強化精準投放，更加注重惠民生、促消費、增後勁；持續用力防範化解重點領域風險，促進財政平穩運行、可持續發展等。