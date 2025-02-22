機械人踢波吸睛 可穿戴人形鐵甲助搬重物

陪伴機械人圍棋機械人引圍觀

展會現場隨時可以看到機械人，有的雙腳機器人隨處游走，任人「逗玩」。多種多樣的小型陪伴機械人，是小孩子互動的對象。還有陪同下圍棋的單臂機械人，智力非一般棋手能比。四足器械人（機械狗）則更是靈活實用。

展《流浪地球》外骨骼產品

上海傲鯊智能科技在大會現場展示一個名為「啟元TR1」的人形外骨骼機械人，1.9米身高、120公斤體重，其末端負載能力高達40公斤，可以完成許多搬運任務。傲鯊智能因電影《流浪地球》中外骨骼產品而廣為人知，現場提供第五代外骨骼 FIT-HV 和電動上肢外骨骼 FIT-U 予觀眾體驗，佩戴後可輕鬆拿起沉重的水袋。

杭州靈伴科技的 Rokid AR Lite 智能眼鏡僅重 75g，它可提供300吋巨幕觀影體驗。具身智能「虛實貫通」技術體系，亦是體驗熱點。深圳的壹代數碼推出便攜式三屏顯示器，被稱為「辦公神器」。

大會還開辦AI訓練營，零經驗也可學AI軟件。而商湯科技面向開發者的一站式開源Agent應用開發框架——LazyLLM也在大會上亮相。該框架確保軟件自主可控。