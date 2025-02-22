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先鋒大會硝煙 滬企：AI賽道未決勝負 MiniMax指DeepSeek引內捲 階躍星辰宣布Agent深度融合汽車

【明報專訊】一連三天的2025全球開發者先鋒大會昨在上海揭幕，聚焦人工智能（AI）等尖端科技。面對鄰居杭州科創成果大爆發，上海多家AI大企紛紛展示最新產品，AI明星企業MiniMax（稀宇科技）為DeepSeek取得的成績感到很高興，但直言現階段「誰能脫穎而出都還是未知數」；被喻為國內大模型「六小虎」之一的階躍星辰強調，上海擁有全國最好的大模型創新生態。

大會Step UP生態開放日昨由階躍星辰主辦。階躍星辰創辦人姜大昕表示，「我們朝着實現AGI（通用人工智能）的目標穩步前進，目前已進入Agent（智能體）的發展階段。」他指出，智能體的發展依賴於兩大關鍵要素：一是多模態能力，讓智能體充分地感知和理解世界；二是推理能力，使智能體能夠主動規劃、嘗試、反思，通過不斷糾錯提供準確答案。

階躍星辰推「AI+新零售」模式

稱滬大模型生態全國最佳

階躍星辰的智能終端Agent，接入了吉利汽車、OPPO手機、樂森機器人等終端廠商的產品中。階躍星辰昨宣布，與吉利汽車、千里科技深化技術合作，共同推動「AI+車」的深度融合。階躍星辰還與瑞幸咖啡、天數智芯達成戰略合作，以「AI+新零售」模式提升產業智能化水平。

階躍星辰成立於2023年，由微軟前全球副總裁姜大昕創辦。其自研的Step系列多模態大模型已發布11款，覆蓋語音識別、語音生成、多模態理解、圖像及短片生成能力。今年3月，階躍星辰計劃開源又一個圖生短片模型。該公司副總裁李璟認為，大模型應用將在今年爆發，而上海擁有全國最好的大模型創新生態，在應用方面已有很多垂直領域的大模型率先落地。

MiniMax：學習開源開放心態

「我們對DeepSeek取得的成績感到很高興，這是中國AI產業的里程碑。」MiniMax副總裁劉華對「澎湃新聞」表示，同為大模型企業，應學習DeepSeek的開源和開放心態，繼續全力投入到自己的模型發展中。不過，劉華也指出，「目前AI賽道還遠遠沒有決出勝負，雖然DeepSeek領先一籌，但其他企業絕非沒有機會。」他說，「DeepSeek的出圈，讓AI公司都捲起來了。目前在大模型賽道裏，各家企業都在全力以赴地研發，力求取得更優異的表現，這種充滿活力的競爭氛圍十分難得。」

MiniMax成立於2021年底，旗下具備文本、語音、音樂、圖像和視頻等多模態大模型，已在國內擁有超4萬家企業與開發者用戶。劉華判斷大模型開源將成為未來的趨勢，但大模型行業也需要健康的現金流和商業模式，未來將會有開源和商業部署同時並存的情況。

AI語言資料數據平台型企業上海庫帕思營運總監施佳樑認為，DeepSeek用到了很多合成數據的方式，也充分證明了對於大模型的能力而言，數據才是核心競爭力，「我們今年也會重點投入思維鏈數據的構造合成。」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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