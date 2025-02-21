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駐京周記：閑魚新玩法：技能變現與社交拓展

【明報專訊】當下，內地的各類App都被開發了新的用途。小紅書成了百科全書、bilibili成了學習網站、抖音成了「種草」平台等。在C2C的場景更加豐富、許多App都加入了社交屬性後，新的玩法也層出不窮。

在記者的印象中，閑魚App一直是個二手交易平台，上面的東西又多又雜，許多還是打着「二手」旗號的騙子商家。直到今年過年，看到被開發出各種應用場景的「海鮮市場（閑魚暱稱）」，記者也被打開了新世界的大門。

代購《哪吒2》低至19.9人幣

飲食探低價 優惠券無窮

今年賀歲檔《哪吒2》票房大爆的同時，縣城電影院的票價也隨之高漲，有些城市甚至比一線城市的觀影成本還要高。沒想到閑魚上竟然有低價購買電影票的「代購」，用平日甚至更低的價格就能買到賀歲檔電影票，在北京19.9元人民幣一張的低價不禁讓人驚掉下巴。甚至在主頁搜索「電影票」，就可以直接像其他購票軟件一樣，購買低價電影票，價格普遍是電影院官方App的7折左右。

不止買票便宜，奶茶、漢堡、雪糕等食品的價格也是一探到底。幾元錢就能買到各類連鎖品牌的正價奶茶，漢堡價格甚至比開了會員價的官方程序更便宜，雪糕還能買一送一。閑魚上各類優惠券應有盡有，甚至在上面還能買到海底撈的69折優惠券。

搞副業 可開發軟件上門餵貓

除了這些看似合理的團購手段，閑魚甚至搞起了副業。在閑魚主頁就有「閑魚副業」的分類，你可以搞軟件開發，也可以做網絡整合營銷，還有圖片設計和調色、攝影攝像、音視頻剪輯，以及教育培訓和鑑定服務。春節假期期間，家政服務、跑腿代辦，請人上門餵貓遛狗這些事情，都可以在閑魚一站搞掂。

閑魚還有二次元的「穀子」拼團，遊戲的皮膚代充，各類出行裝備租賃，企業採購撿漏，甚至閑魚找工作、閑魚租房等等用法，似乎只有你想不到，沒有閑魚辦不到。

年輕人消費轉型 重性價比

現在的年輕人，已經不再滿足於用高價品牌來彰顯地位，而是用高性價比來體會生活。閑魚、拼多多等主打性價比購物的軟件，也愈來愈多被消費者看到。它們的成功，也是現階段消費者購物趨勢的一個縮影。

駐京記者 王佩凡

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