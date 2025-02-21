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政協委員擬兩會提案嚴治遠洋捕撈執法 指保護民企權益

【明報專訊】2025年全國兩會即將召開，民企保護議題是焦點之一。十四屆全國政協委員皮劍龍（圖）表示，他將提交「關於進一步優化營商環境，嚴厲糾治違規異地執法的提案」，促進民營經濟和民營企業的發展貢獻一份力量。

內地傳媒把趨利性異地執法稱為「遠洋捕撈」，地方執法部門濫用法律管轄權，對企業違規實施異地查封、扣押、凍結、劃轉等財產強制措施，侵犯民企合法權益，近年引起公憤。

皮劍龍是北京金台律師事務所主任，他對「澎湃新聞」說，2023年兩會期間向全國政協提交了「關於盡快制訂中華人民共和國民營經濟保護法的提案」，被全國政協列為重點督辦提案。2024年兩會前，《民營經濟促進法》起草工作啟動；10月，司法部、國家發展改革委已公布該法草案向社會公開徵求意見。全國人大常委會會議下周舉行，議程包括審議《民營經濟促進法》草案。

皮劍龍在持續關注民營企業發展的過程中，還發現了新的問題。他為此在2024年兩會期間提交了「關於保護民營企業合法權益、堅決遏制逐利性執法的提案」。「逐利性執法往往表現為多頭檢查、重複檢查、過度執法等。」皮劍龍在提案中呼籲要採取有效措施，堅決遏制逐利性執法，保護民營企業的合法權益。而今年的提案，將聚焦各界關注的「違規異地執法」。

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