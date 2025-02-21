商務部稱美干擾跨國公司投資 加稅違世貿規則

回應調查谷歌 「誠信守法不需擔心」

今年2月初，美國對中國所有商品額外加徵10%關稅，中方隨後作出多項反制行動。針對有記者提及國家市場監管總局對谷歌（Google）進行反壟斷調查一事，朱冰回應稱，中方根據中國的法律調查和處罰違法違規的企業和個人，誠信守法的外國實體是不需要擔心的；中國政府也一如既往地歡迎世界各國的企業來華投資興業，並且致力於為合法守規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。

而在前一天，中國商務部長王文濤向美國新任商務部長盧特尼克致信祝賀其就任，同時指出，美方單邊加徵關稅的做法對中美正常經貿合作造成破壞，希望通過平等對話磋商解決各自關切，為兩國工商界開展務實合作營造公平、可預期的政策環境。

商務部發言人何亞東昨下午在記者會上也稱，美方要通過所謂對等關稅提高對所有貿易伙伴的關稅，必然對全球供應鏈造成衝擊，也給正常的國際經貿活動帶來巨大不確定性。