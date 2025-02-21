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商務部吹風「穩外資」 指磁吸力將更強 認外資轉移 偕發改委推《行動方案》年底前見效

【明報專訊】主題為「穩外資」的國務院政策吹風會昨日舉行，商務部官員介紹《2025年穩外資行動方案》（下稱《行動方案》）包括加大政策支持力度等內容，強調《行動方案》各項政策措施要於2025年底前落地見效，充分表明中國政府「大力吸引外資的信心和決心」；商務部承認出現外資轉移情况，但稱隨着新出台的外資政策見效，中國市場將有更強「磁吸力」。

在中美貿易戰持續、中歐貿易摩擦加劇的大背景下，如何「穩外資」成為今年中國政府提振經濟的重要一環。商務部、國家發改委、工信部、市監總局等部門官員昨出席吹風會，介紹做好2025年穩外資工作有關情况。

擴領域開放 撤貸款限制

商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激在吹風會上介紹，國務院辦公廳前天公布商務部、國家發改委《行動方案》，提出擴大電訊、醫療、教育等領域開放試點，取消外商投資性公司使用境內貸款限制，為跨國公司在華投資設立總部型機構提供便利，引導更多優質外資長期投資中國上市公司，支持外資更多投向中西部和東北地區等措施（見表）。

凌激表示，按照國務院部署，商務部近期還將在全國範圍開展「服務保障外企」工作，各級「外資專班」上門走訪外企，現場了解訴求，推動解決問題，「如果現場有解決不了的問題，就請地方逐級上報協調，切實解決外資企業的合理訴求。」

截至2024年底，外商累計在華投資設立的企業超過123.9萬家，實際使用外資20.6萬億元人民幣。不過，中國吸引外資當前也面臨挑戰。去年中國實際使用外資金額按年跌27.1%；今年1月降幅為13.4%，流入中國的外資規模（略超130億美元）創2021年以來的同期最弱。

稱汽車服裝業引資規模降

對此，凌激解釋稱，一是當前全球的FDI（國際直接投資）仍然比較低迷，特別是發達經濟體的經濟增長動力不足；其次，地緣政治衝突加劇，單邊主義、保護主義明顯上升等外部環境，對中國吸引外資產生的影響不可低估；最後是受國內相關產業發展變化等諸多因素影響，部分跨國公司主動調整投資佈局，例如汽車、機械、服裝等行業的引資規模出現不同程度下降。

成本上升地緣政治致外資轉移

商務部外國投資管理司長朱冰表示，確實有部分跨國公司正調整在華投資規模和業務，包括勞動密集型企業因中國成本上升而轉移產能，部分企業受地緣政治等因素影響，開始將一些新增的投資分散到其他國家。「總體來看，外資是有進有出、有增有減的。」朱冰強調，「隨着新出台的外資政策落地見效，中國市場對外資的『磁吸力』還會更強。」凌激也表示，中國超大規模市場、完備高效的產業鏈供應鏈體系、持續優化的創新環境，都是引資的良好條件，「穩外資依然具備堅實的基礎。」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕外企 開放 吹風會 商務部 外商直接投資

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