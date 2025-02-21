台封殺統戰部3高校 不認學歷禁交流合作

台灣教育部昨開記者會宣布有關決定，其中廣州暨大的學歷將不再被教育部採認，華僑大學、北京華文學院原就不在認可名單中。台灣教育部長鄭英耀（圖）稱，廣州暨大過去是不錯的學校，隸屬統戰部後辦學宗旨、學校經營及人才培育可能產生落差。

至少2100台生受影響

暨大舊生傅崐萁：井底蛙

目前約2100名台灣年輕人在華僑大學（約600人）、廣州暨大（約1500人）讀書，鄭英耀形容「這不是教育部所樂見的」。至於廣州暨大校友或目前在讀學生，因為之前並不知新政策，教育部高等教育司長廖高賢指出，只要符合教育部的採認辦法相關規定，仍會採認其學歷；目前在這3校大學部的在學生若想回到台灣升學，教育部會盡力協助轉學。

鄭英耀表示，教育部主要規範的是學校端，除了當天就會告知台灣的大學，未來教育部國民及學前教育署會到台灣高中宣導，並發文提醒校長。若學校違反規定，會以扣減獎補助款等方式問責。

畢業於廣州暨大的台灣青年小黃向中央社表示，此一政策影響面太大，憂心學歷涉及未來升學、工作、考公職等諸多人生大事，並且認為「若真的去參加涉台活動，難道只有暨大學生參加？」不過也有就讀廣州暨大的學生認為，這對他而言沒有太大影響，因為原本畢業後的計劃就是在大陸工作。

上述3間大學此前均隸屬國務院僑務辦公室，2018年機構改革後由統戰部管轄。廣州暨大高考錄取分數長踞廣東前三；華僑大學在泉州和廈門兩地辦學，較多境外學生入讀；北京華文學院則是專門面向海外華僑華人開展華文教育院校，少台生入讀。

國民黨斥動機惡劣

陸委會：須警惕統戰

國民黨主席朱立倫昨批評當局「惡劣政治動機」，兩岸學術交流也要故意透過一些特定方式來打擊。陸委會稱如果今天執政的是國民黨，很多政策應該也是一致的，必須警惕對岸統戰作為、防止滲透、加強防務等。