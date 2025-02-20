中國鋰加工物料停出口 反制美加徵關稅

路透社報道，江蘇製造商久吾高科日前通知客戶，停止出口「吸附劑」，該禁令本月1日生效。該設備主要用於從含有電池金屬的溶液提取鋰。報道稱，該決定顯示，北京在今年1月宣布限制包括吸附劑的部分電池、鋰技術出口措施，正影響全業界。

彭博社昨報道，就法國白蘭地在中國免稅渠道受阻，中國商務部電郵回覆稱，北京對歐盟白蘭地反傾銷調查繼續進行。此前，干邑生產商被禁止通過免稅渠道在華銷售法國白蘭地。報道稱，這顯示中歐關稅戰明顯升級。

另邊廂，中國呼籲各方以行動維護以規則為基礎的多邊貿易體制。新華社報道，世界貿易組織（WTO）周二在瑞士日內瓦召開總理事會2025年度第一次會議。中方主動設定議題，會上對美方單邊加徵關稅及其影響表達嚴重關切，要求美方撤回措施。

此外，在聯合國安理會本月輪值主席國中國倡議下，安理會周二就「踐行多邊主義，改革完善全球治理」舉行高級別會議。會議由王毅主持，聯合國秘書長古特雷斯作形勢通報，安理會成員等100多國高級別代表包括多國外長出席。

王毅晤美工商界 籲加強溝通

在紐約主持該會議期間，王毅與美國各界人士舉行座談。王毅表示，中方讚賞與會美國工商界和戰略界代表致力促進中美關係和相互理解，希望為雙邊關係發展發揮作用。