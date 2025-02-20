杭州六小龍搶人才 年薪最高154萬

「六小龍」包括《黑神話：悟空》製作公司杭州遊科互動科技、大模型公司深度求索（DeepSeek）、開發春晚扭秧歌機械人的宇樹科技、深耕腦機接口領域的強腦科技、聚焦智能機械人製造的雲深處科技，以及研發雲設計軟件系統的群核科技。

「澎湃新聞」報道，本月5日，DeepSeek在招聘平台發布52個職位，涵蓋深度學習研究員、核心系統研發工程師及資深UI（用戶界面）設計師等。其中，大部分職位起薪2萬元（人民幣，下同）以上，實行「14薪制」。薪酬最高職位是「深度學習研究員-AGI」 ，月薪8萬至11萬元，年薪最高154萬元。

宇樹科技上周一（10日）亦發布招聘，涉及多個工程師職位，其中「生成式AI（人工智能）算法工程師」和「深度強化學習算法工程師」年薪均40萬到70萬，最高91萬元。

群核科技申港上市

群核科技周二（18日）推出「星核人才計劃」，面向全球高校招募30名高精尖校園人才。創始人黃曉煌表示，杭州市政府當初給公司150萬無償資金扶持，「如今，我希望能拿出更具競爭力的待遇，吸引更多優秀年輕人一起加入群核」。群核科技還成為「六小龍」中首家啟動IPO進程的公司，上周五（14日）向港交所遞交上市申請，有望成為「全球空間智能第一股」。