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央媒力捧民企鞏信心 人民日報：黨國方針不變

【明報專訊】民營企業座談會周一（17日）在北京結束後，多間官媒紛紛密集刊文，向民營企業喊話，鞏固市場信心。昨出版的《人民日報》、《新華每日電訊》、《經濟日報》、《學習時報》等主要央媒均在顯著位置刊文。繼國家發改委、工信部表態後，市場監管總局也表態，將鼓勵、支持、保護民營企業加快發展。

《人民日報》昨在頭版刊發評論文章表示，「黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策不會變」，稱會議精神「讓廣大民營企業和民營企業家吃下安心謀發展的『定心丸』，為促進民營經濟健康發展、高質量發展注入『強心劑』。」

《人民日報》》國際評論「和音」專欄也刊文稱，「新征程上，一以貫之堅持和落實黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策，定能推動民營經濟綻放新的光彩、作出新的貢獻。」「民營企業活力迸發，是中國經濟韌性與潛力的生動寫照。中國高質量發展將給世界帶來更多信心。」

中共上海市委機關報《解放日報》昨也在頭版頭條刊文，表示「新時代新征程民營經濟發展前景廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時」。上海民營企業家紛表示，上海民企更添信心，要錨定新質生產力、前沿科技，爭取着力高質量發展。

市監總局：護市場秩序 增民企信心

另據「央視新聞」報道，市場監管總局昨表示，將積極主動作為，促進公平競爭、維護市場秩序、規範監管執法、完善幫扶措施，努力以高質量市場監管，增強民營企業發展信心，激發民營經濟生機活力。

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