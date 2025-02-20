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響應中央撐民企 經濟大省定方針 浙江重育科企龍頭 湖南允撤政策限制

【明報專訊】時隔7年的最高規格中國民營企業座談會周一（17日）在北京召開、國家主席習近平會上表態撐民營經濟後，中央職能部委立即跟進工作部署，包括廣東、浙江等經濟大省陸續開會，邀請本土民企負責人出席，學習傳達座談會精神，表態撐民營經濟。新銳科企雲集的浙江，提出着力培育科技企業龍頭、「專精特新（專業化、精細化、特色化、新穎化）小巨人」；湖南承諾幫助企業紓困，廢除束縛民營經濟發展的過時政策，解決歷史遺留問題。

浙稱護民企權益 助降營運成本

《浙江日報》昨日報道，周二（18日）上午，浙江省委開會，傳達學習習近平在民企座談會上的講話精神，浙江省委書記王浩強調，全省各地各部門要持續營造穩定、公平、透明、可預期的發展環境，做到「有求必應、無事不擾」；依法保護民企和民營企業家合法權益，幫助民營企業加強合規建設，降低企業營運成本，推動涉企政策更快落實見效，政策落實到位、應有服務提供到位、承諾履行到位。

王浩還提到，要引導民企和民營企業家積極主動適應外部變化，履行「先富促共富」，反哺社會、服務發展。此外，加強民營企業梯隊培育，着力培育科技企業龍頭、「專精特新小巨人」、製造業單項冠軍、獨角獸企業；促進民營經濟業者成長，培養一支有政治方向、能力、擔當、文化內涵的浙江民營企業家隊伍。

粵研推動AI機器人納「十五五」

據《南方日報》報道，周二下午，廣東省委書記黃坤明主持召開人工智能與機器人產業發展座談會，聽取相關行業領域科學家、企業家的意見建議，強調要推動廣東人工智能與機器人產業發展加快，「成群成勢」，加快構築高技術、高成長、大體量的產業新支柱。他透露，將推出一批政策，善用座談會成果，將人工智能（AI）與機器人產業重點納入「十五五」規劃，進一步改善措施。

湖南省委書記沈曉明昨亦主持召開民企座談會，面對面聽取民營企業家意見建議。據「新湖南客戶端」報道，參加座談會的企業有業務遍及多國的工程機械製造商三一集團、iPhone等手機玻璃製造商藍思科技、湖南裕能新能源電池材料、愛爾眼科醫院、生豬一體化生產商唐人神、希迪智駕科技、湖南國科微電子、茶顏悅色關聯公司湖南茶悅文化等，出席負責人分別發言。

沈曉明強調，民企和民營企業家未來在湖南發展將迎來更多機遇和空間。全省各級各部門要聽取企業意見建議，幫助企業紓困解難，既要研究新的支持政策，亦要廢除束縛民營經濟發展的過時政策；要關心民營初創企業，處理歷史遺留問題。

此外，海南、山西省委周二也召開常委會會議，山西省委書記唐登杰指出，要引導和幫助該省民營企業和民營企業家保持發展定力，貢獻推進鄉村振興、促進區域協調發展、保障和改善民生等。海南年底即將封關，省委書記馮飛表示要持續破除市場准入壁壘，優化產業創新生態；加強要素保障，落實紓困政策，不斷降低企業負擔。

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