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菲機飛臨黃岩島 中國直升機貼身驅趕

【明報專訊】菲律賓漁業和水產資源局一架螺旋槳飛機昨日飛臨南海黃岩島上空，一批外國記者隨同拍攝，其間中國海軍一架直9艦載直升機緊貼菲機頂3米驅趕，機上記者驚恐大呼「Oh My God」。菲海警指摘中方鹵莽、危險，解放軍反駁菲方顛倒是非黑白、散布虛假敘事。

菲指摘危險 華反斥顛倒是非

解放軍南部戰區新聞發言人田軍里表示，菲律賓一架C208型機（單引擎螺旋槳輕型飛機）未經中國政府允許，非法闖入中國黃岩島領空；南部戰區組織海空兵力跟蹤監視、警告驅離。田軍里說，菲方行為嚴重侵犯中國主權，嚴重違反國際法和中國法律相關規定；黃岩島是中國固有領土，菲方妄圖以軍事挑釁謀求其非法主權主張、以煽宣炒作誤導國際認知，注定是徒勞的。

兩機一度距僅3米

路透社報道，菲律賓海警發布聲明，稱黃岩島是菲律賓專屬經濟區內的漁場，政府漁業飛機昨在黃岩島上空213米飛行，解放軍海軍直升機一度距離菲律賓飛機僅3米，稱此舉「明顯違反並公然漠視」航空法規，中方「這種魯莽行動對飛行員和乘客的安全構成重大危險」。

短片顯示，解放軍直9直升機從遠處飛近菲機左翼，緊貼菲機上方後隨即離開，爾後伴飛監控。法新社攝影師稱可以看到機上解放軍人員近距離拍攝他們。公開資料顯示，C208型機時速可超300公里，直9時速約260公里。

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