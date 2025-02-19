中國促妙瓦底續斷電 緬望復供 泰：慎重考慮

緬甸官媒《緬甸新光》報道，緬中泰三國代表周一在妙瓦底會談，商討移送緬甸水溝谷、KK園區等地獲救人員。緬甸當局同日再扣留多273名非法入境從事電騙活動的外國人，令待遣返總人數增至1303人，其中超過1000人是中國公民。

緬再拘273從事電騙外國人

據泰媒「The Nation」稱，中國政府計劃每天派出6架包機接走300人，目前南方航空正與湄索機場商討以保證移交過程順利。據悉首批為200人，將在周四出發回國。緬甸要求泰方在人員移交方面與緬甸官方對接，而非與克倫地方武裝洽談。

中國駐泰國大使館前晚發文稱，駐泰國大使韓志強近日會見普坦，並與泰國外長瑪里接觸，就合作打擊妙瓦底等地網賭電騙犯罪、解救受困中國公民等進行深入溝通。中國公安部部長助理劉忠義今天將再和普坦進行會談。

泰國警方昨天還宣布，近日搗破一個為電騙犯罪集團洗錢的地下錢莊，在曼谷、清邁多地拘捕6個泰國人和4個中國人；另外再通緝32人，其中2個中國人是電騙集團頭目，14個中國人涉嫌洗錢。泰國警方初步調查發現，電騙集團透過經營地產的空殼公司洗錢，這些公司登記在泰國人名下，背後由中國人實際控制。