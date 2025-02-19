中國促妙瓦底續斷電 緬望復供 泰：慎重考慮

【明報專訊】泰國副首相兼國防部長普坦昨天表示，中方希望泰方維持對緬甸電騙園區實行斷電、斷網、斷油；緬方則稱妙瓦底10萬居民受影響，醫院無法實施手術，要求泰方盡快恢復供電。普坦强調，中方提出的是建議而非要求，斷電等措施須慎重，要同時顧及人道主義和國家利益，受影響的病人可以從緬甸到泰國湄索接受治療。
緬甸官媒《緬甸新光》報道，緬中泰三國代表周一在妙瓦底會談，商討移送緬甸水溝谷、KK園區等地獲救人員。緬甸當局同日再扣留多273名非法入境從事電騙活動的外國人，令待遣返總人數增至1303人，其中超過1000人是中國公民。
緬再拘273從事電騙外國人
據泰媒「The Nation」稱，中國政府計劃每天派出6架包機接走300人，目前南方航空正與湄索機場商討以保證移交過程順利。據悉首批為200人，將在周四出發回國。緬甸要求泰方在人員移交方面與緬甸官方對接，而非與克倫地方武裝洽談。
中國駐泰國大使館前晚發文稱，駐泰國大使韓志強近日會見普坦，並與泰國外長瑪里接觸，就合作打擊妙瓦底等地網賭電騙犯罪、解救受困中國公民等進行深入溝通。中國公安部部長助理劉忠義今天將再和普坦進行會談。
泰國警方昨天還宣布，近日搗破一個為電騙犯罪集團洗錢的地下錢莊，在曼谷、清邁多地拘捕6個泰國人和4個中國人；另外再通緝32人，其中2個中國人是電騙集團頭目，14個中國人涉嫌洗錢。泰國警方初步調查發現，電騙集團透過經營地產的空殼公司洗錢，這些公司登記在泰國人名下，背後由中國人實際控制。