官媒形容民企吃「定心丸」 籲優化營商環境

國務院主管的《經濟日報》等官媒，則呼籲不斷優化民企的營商環境。《經濟日報》稱，如何讓民營經濟創新源泉充分涌流、創造活力充分迸發，如何更好地保護和弘揚企業家精神，政府如何更好地從管理者變為服務者，這些問題考驗智慧，也呼喚着改革不斷向縱深推進。

人民日報社旗下《證券時報》則刊文強調，要激發民企的幹事創新熱情，就不能再額外縛住其手腳；政府部門需要持續培育構築適宜創新的環境，才能真正讓民企在廣闊天地中大展拳腳。

雷軍倡提高中國產品全球影響力

央視「新聞聯播」昨報道，習近平在座談會上的講話引發出席的企業家熱烈反響。「特別特別激動，也特別振奮，深切地感受到了總書記和黨中央對我們民營企業和民營企業家的關心支持和愛護。」小米科技董事長雷軍表示，要下決心把最新的人工智能技術用到各個終端產品上，提高中國產品在全球的影響力。

宇樹科技首席執行官王興興也表示「在場的所有民營企業家都感受到了總書記的鼓舞」，他要努力把企業做得更好，用新的科技創新來推動整個產品進步。