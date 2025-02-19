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發改委跟進民企座談 推措破障紓困 副主任：加強解決拖欠帳款問題 分析料兩會有新政

【明報專訊】國家主席習近平前日在民營企業座談會上，對當前和今後一個時期促進民營經濟健康發展、高質量發展作全面部署，國家發改委、工信部等相關職能部委昨隨即跟進介紹工作佈置，包括進一步破除市場准入障礙，精準施策助企紓困，加力解決拖欠民企帳款問題；出台更多普惠性、針對性政策舉措，健全清理拖欠企業帳款長效機制等。有分析師認為，座談會釋放出支持民營經濟發展的信號，短期可觀察下月全國兩會期間的新措施。

最新數據顯示，中國民企數量佔企業總量提升至92%以上；國家高新技術企業中，民企佔比擴大至92%以上。前日在座談會上，小米科技董事長雷軍、杭州宇樹科技首席執行官王興興等6名民企負責人代表發言，就新形勢下促進民營經濟發展提出意見和建議。習近平隨後在講話中，也針對民企面臨的不同問題作出指示，包括公平參與市場競爭、解決融資難融資貴、解決拖欠民營企業帳款等。

「央視新聞」昨報道，國家發改委副主任鄭備表示將進一步破除市場准入障礙，盡快修訂出台新版市場准入負面清單，落實好「非禁即入」要求；細化舉措，持續推進基礎設施競爭性領域、國家重大科研基礎設施等向民營企業公平開放，支持民營企業積極參與「兩重」建設（‌指國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）和「兩新」工作（指推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新）。

在助企紓困方面，鄭備表示，對民營企業反映的困難問題，精準施策、真幫實幫，把各項政策舉措落到實處。國家發改委將會同有關部門和地方進一步細化實化舉措，解決企業急難愁盼、重大共性問題。

工信部5方面助中小企

民營企業中90％以上是中小企業。工信部昨表示，將從生態、創新、數碼、人才和服務五個方面，引導中小企業堅定信心、堅守主業、做強實業、誠信經營，走好高質量發展之路。

工信部副部長單忠德表示，將推動出台更多普惠性、針對性政策舉措，健全清理拖欠企業帳款長效機制，依法保護中小企業合法權益；支持中小企業參與國家人才專項、引進高層次人才，開展中小企業經營管理領軍人才培訓，協同培育優秀企業家隊伍。

學者：釋支持信號 可觀察下月政府工作報告

作為時隔多年再度召開的最高規格的民企座談會，國盛證券首席經濟學家熊園認為，這無疑釋放了穩民營經濟的政策信號。「財聯社」引述熊園進一步指出，座談會之後，首要是抓落實，短期緊盯3月4日展開的全國兩會可能的新舉措。東吳證券首席經濟學家、研究所聯席所長蘆哲則認為，座談會召開時間在全國兩會之前，意味着後續支持民營經濟和科技創新的政策，可能在《政府工作報告》中部署，若須走法律流程，也能抓住兩會的時間窗口。

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相關字詞﹕工信部 民營企業 創新 發改委 民營經濟 座談會

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