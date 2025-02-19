2032或「彗星撞地球」惹關注 中國部署小行星防禦系統

央視新聞昨天引述專家表示，有關撞擊概率只是一個估算值，最重要的是開展持續觀測和軌道測算，即使小行星將來構成明確威脅，也有很多防禦策略應對。中國深空探測實驗室去年9月發布了中國首次近地小行星防禦任務方案與國際合作設想，計劃2030年實現首次撞擊，選用「伴飛+撞擊+伴飛」模式，當撞擊器高速撞擊目標小行星時，探測器全程觀測撞擊過程，並在撞後繼續開展撞擊效果評估和科學探測等工作。

國防科技工業局設「行星防禦崗」

國家國防科技工業局重大專項工程中心上月向社會公開招聘3名「行星防禦崗」員工，負責監測預警研究近地小行星，要求應聘者具有天體物理、地球與空間探測技術、天文學、光學工程、航空宇航科學與技術等專業的碩士或以上學歷。

撞地球概率微 衝擊可達50公里

「彗星撞地球警報系統」（ATLAS）部署在智利的望遠鏡去年12月27日捕捉到「2024 YR4」，並在1月27日首次向國際天文聯會（IAU）報告。NASA解釋「2024 YR4」引起「行星防禦」關注的主要原因有兩個，一是該小行星直徑約40至90米，足以引發地區性破壞；二是直接撞擊地球的概率超過了1%，按規定須通報美國政府其他部門及聯合國等國際組織。

CNN引述NASA近地天體研究中心總監祖達斯（Paul Chodas）稱，「2024 YR4」造成的衝擊範圍可達50公里，但直撞地球的概率極低。

美國、德國、法國等國已聯合啓動近地小行星防禦任務。美國的「飛鏢」（DART）任務（雙小行星重定向測試）已於2022年9月成功改變小行星「狄迪墨斯」（Didymos）的公轉周期。歐洲太空總署去年10月發射的「赫拉」（Hera）任務將對「飛鏢」任務的後續開展進一步的詳細勘察。