美國萊斯大學終身教授 鈕鳳林回國加盟中科大

現年58歲的鈕鳳林，1988年本科畢業於中科大地球物理專業，1994年、1997年先後在日本東京大學獲地球物理學碩士與博士學位，2002年起任美國萊斯大學地球科學系助理教授、終身副教授、終身教授。2008年獲美國國家科學基金委傑出青年學者獎。

公開資料顯示，鈕鳳林在國際知名刊物發表論文170餘篇，其中《Nature》6篇，《Nature Geoscience》4篇，《Nature Communications》1篇，論文被引用7700餘次。鈕鳳林長期專注地震成像技術的開發與應用，通過多尺度研究揭示地球內部不同深度的速度結構，為地球演化、防震減災及能源資源勘探提供科學支持。截至目前，他的研究成果在中地幔、內外核邊界、地球最深層內核，以及斷層應力監測等領域廣受認可。

鈕鳳林是繼區塊鏈專家陳婧、科學家胡懿娟、有「科研女神」之稱的顏寧等人後，最新曝光的自美國歸國科學家。

新一波華人美科學家歸國潮

這次是自2018年11月美國司法部為配合美政府全面對華遏制政策，開啟「中國行動計劃」後，另一波的華人科學家歸國潮。普林斯頓大學2023年的一項研究顯示，從美國外遷的華裔科學家數量，從2010年的900人，穩步增加到2021年的2621人。離開美國的華裔科學家中，亦從48%遷往中國大陸和香港地區，增加到67%遷往中國。