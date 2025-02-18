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日本戶籍國籍欄5月起可填「台灣」

【明報專訊】日本法務省將從5月起允許居民登記戶籍時，在國籍欄標註地區名，日台媒體解讀，這是事實上允許在國籍欄填寫「台灣」。中國外交部發言人郭嘉昆昨敦促日方恪守一個中國原則和中日4個政治文件精神，不要在台灣問題上搞小動作，不要發出矛盾和錯誤的信號。

北京：不要搞小動作

此前台灣出生民眾在日本登記戶籍國籍欄只能填寫「中國」。「日本經濟新聞」報道，當局5月起將大幅修改戶籍登記系統，將把戶籍上與外國人「國籍」相關的一欄改為「國籍和地區」。新規生效後，已標註為「中國」的人士可以選擇變更為「台灣」。

台：保障僑民權益

台灣外長林佳龍昨稱，感謝日本各界長期努力，戶籍的「正確標示」能進一步保障僑民權益。台灣前駐日代表、現任總統府資政謝長廷在社交平台facebook發文稱，當年許多台灣人向他表達希望在日本戶籍寫上「台灣」，但日方倘因此修法必然招來北京反彈和日本親中派議員的抵制，所以成立專案小組長期推動。

在北京，外交部發言人郭嘉昆表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同胞都是中國人，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉；日本曾對台灣進行侵略和殖民統治，對中國人民負有嚴重的歷史罪責，更應該謹言慎行。

相關字詞﹕戶籍 兩岸關係 中日關係

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