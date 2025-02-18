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前副總理鄒家華逝世 享年98歲 長期主管工業 30年前批示研電動車

【明報專訊】中國國務院原副總理鄒家華前天（16日）晚上11時42分在北京病逝，享年98歲。鄒家華長期主管工業領域，33年前曾要求國家計委（發改委前身）科技司制定電動汽車研究計劃，並安排「電動汽車關鍵技術研究」國家重點科技攻關項目。

「國防工業戰線傑出領導人」

新華社昨日發布鄒家華病逝訃告，稱他是「我國經濟建設戰線、國防工業戰線和社會主義法制建設的傑出領導人」。

鄒家華1926年10月出生，上海人，曾任國防科工委副主任、兵器工業部長、國家機械工業委員會主任等職。1988年，鄒家華升任國務委員，兼機械電子工業部長；次年任國務委員兼國家計委主任。1991年，鄒家華升任國務院副總理兼國家計委主任；1992年10月中共十四大召開，鄒家華隨後當選中央政治局委員並擔任副總理，至1998年3月轉任全國人大常委會副委員長，2003年退休。

鄒家華主管國家計委時，航天科學家錢學森去信建議中國汽車工業跳過用汽油柴油階段，直接開發蓄電池汽車，希望國家能立即制定電動車計劃，比美日歐後來居上。鄒家華1992年9月回信表示「非常贊成和同意」，已要求計委部門調查研究高性能蓄電池的發展，「八五」期間投入資金研製開發電動汽車。

鄒家華的夫人葉楚梅，是中共開國元老葉劍英元帥長女。去年9月18日，葉楚梅在北京病逝，享年96歲。

（綜合報道）

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