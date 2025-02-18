中緬泰高官訪妙瓦底 專組加快遣返 克倫軍頭沒現身見劉忠義 緬：已控制逾千非法入境者

索奇督允月內掃清中國人黑產業

克倫邊防軍頭號人物索奇督（Saw Chit Thu）昨天召開記者會承諾，本月內掃清中國人在妙瓦底經營的網賭電騙等產業。早前被泰國司法部申請以販賣人口罪名逮捕的索奇督聲稱，自己與電騙犯罪無關、只是從園區收租，承諾全面配合泰國，他表示，目前約有7萬名外國人生活在妙瓦底，大多數是中國人，當局已經向超過1000名電騙疑犯發出拘捕令。

索奇督原計劃昨與劉忠義會晤，但最後未現身。BGF副司令尼孟蘇（Nlaing Maung Soe）昨負責出面迎接劉忠義、緬甸政府代表昂覺覺（Aung Kyaw Kyaw）、泰國達府入境處長普朗（Phloen Klinphayom）等人，並派兵嚴密保護車隊。劉忠義周日已探訪過妙瓦底。

據新華社報道，緬甸國家管理委員會昨表示，3國高級官員抵達妙瓦底電騙園區，組成聯合工作組打擊電騙、網賭違法犯罪行為，對非法入境人員作身分識別、詳細調查，加快推進遣返非法入境緬甸的外籍人員。緬甸政府披露，自開展行動以來已審查控制1030名非法入境的外國人，其中61人已回國。

被救中國公民毋須接受泰國審查

BGF此前稱準備向泰國移送約1萬人，每天500人分批移送。泰國皇家警察昨稱，與18國大使館商討遣返。泰國公共電視台（PBS）報道，被解救的中國公民由中國政府接收，從妙瓦底經陸路口岸進入泰國湄索後，直接由中國包機送回國內，毋須接受泰國當局依法審查。

對此，泰國副首相、國防部長普坦否認中國繞開泰國執法，中國籍疑犯和受害者將由中國駐緬甸大使館負責接收，泰國會對進入本國境內的受害者提供協助。劉忠義和普坦將在明天（19日）再次會談總結3國聯合打擊電騙工作。

中國外交部發言人郭嘉昆昨稱，中國正與泰國、緬甸等國積極開展雙多邊合作，合力封堵不法分子在有關國家流竄作案，共同剷除網賭電騙毒瘤，維護人民生命財產安全和地區國家交往合作秩序。

中國駐緬甸大使館前日發文稱，駐緬甸大使馬珈同劉忠義一行上周五分別與緬甸副總理兼外交部長丹穗、內政部長吞吞楠舉行會談。緬方介紹了緬甸政府近期打擊網賭電騙的具體措施，表示緬方高度重視、嚴厲打擊網賭電騙等違法犯罪行為，將同中方等相關鄰國加強協調，推動雙多邊合作，並探討建立常態化合作機制，共同打擊網賭電騙等跨境犯罪。