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習近平：民營經濟困難可克 愛拼會贏 座談科技巨頭雲集 包括馬雲任正非梁文鋒

【明報專訊】國家主席習近平昨日在民營企業座談會強調，中共和國家對民營經濟發展的基本方針政策，已經納入中國特色社會主義制度體系，將一以貫之堅持和落實，「不能變，也不會變」；當前民營經濟面臨的困難是局部的、暫時的、能夠克服的，要保持發展定力、增強發展信心，保持「愛拼會贏」的精氣神。他強調，新時代新征程民營經濟發展前景廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。

昨日出席座談會的民企代表包括阿里巴巴創辦人馬雲、華為創辦人任正非、騰訊董事會主席馬化騰、比亞迪董事長王傳福、小米科技董事長雷軍、DeepSeek創辦人梁文鋒等（見表）。散會時，習近平與梁文鋒、馬雲等數十名企業家逐一握手並簡短交流，大家面帶笑容。另外，國務院總理李強、副總理丁薛祥出席座談會，全國政協主席王滬寧主持座談會。

號召思想行動

統一到中央對國內外形勢判斷

在聽取企業家代表發言後，習近平發表講話。他說，黨和國家堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。他強調，當前民營經濟發展面臨的一些困難和挑戰，總體上是在改革發展、產業轉型升級過程中出現的，是局部的、暫時的、能夠克服的。他號召大家要把思想和行動統一到中央對國內外形勢的判斷上，統一到中央對經濟工作的決策部署上，在困難和挑戰中看到前途、光明、未來，保持發展定力、增強發展信心，保持「愛拼會贏」的精氣神。

促解決融資難 整治亂罰款查封

習近平也對相關部門提出要求，稱紮紮實實落實促進民營經濟發展的政策措施是當前工作重點，「凡是黨中央定了的就要堅決執行，不能打折扣」。他要求繼續下大氣力解決民企融資難融資貴問題，着力解決拖欠民企帳款問題，集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封。他強調各類所有制企業的違法行為都不能規避查處。

習近平希望廣大民企和民營企業家專心致志做強做優做大企業，要求完善企業治理結構，規範股東行為、強化內部監督、健全風險防範機制，重視企業接班人培養。央視《新聞聯播》播出習近平最後發言原聲：「希望廣大民營企業和民營企業家胸懷報國志、一心謀發展、守法善經營、先富促共富，為推進中國式現代化作出新的更大的貢獻。」

上一次民營企業座談會於2018年底舉行，有50多名民企代表與會，其中10人發言。習近平當時承諾對民營企業減稅，並提供公平競爭環境，強調民企可獲金融支持等，「所有民營企業和民營企業家完全可以吃下定心丸、安心謀發展」。

分析：視科技行業未來增長動力

「南都灣財社」引述國家高端智庫「綜合開發研究院」資深研究員宋丁認為，國家最高領導和國內民企的頂峰人物共聚一堂，尤其是近年鮮有露面的任正非、馬雲、馬化騰等人出席，可見中央態度是全力發展民營經濟，號召力之大，有助於民營經濟堅定信心，突破幾年來困局。

東吳證券首席經濟學家、研究所聯席所長蘆哲撰文稱，昨日座談會是在美國總統特朗普上台並對華商品加徵關稅之後、全國兩會召開之前舉行，釋放了鼓勵支持民營經濟發展的積極信號，將成為新一輪民企和科技乘風發展起點。彭博社引述彭博產業研究分析師利亞（Robert Lea）表示，如此高調支持明確表明了中國政府的信息，將科技行業視為未來經濟增長動力。

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相關字詞﹕科技 馬雲 習近平 座談會 民營企業

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