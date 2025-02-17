美國務院網刪「不撐台獨」 美稱遵一中 台感謝重視

盼「非脅迫」解兩岸分歧

據「中央社」昨報道，美國國務院在介紹美台關係的頁面，刪除美國長年立場「不支持台獨」。美國務院一名發言人回應稱，美國對台政策沒有改變，以《台灣關係法》、中美三個聯合公報與對台六項保證為指引；美國致力維護台海和平穩定，反對任何一方單方面改變現狀，支持兩岸對話，期待兩岸分歧能透過非脅迫性、兩岸人民都能接受的和平方式解決。

美國在台協會（AIT）表示，美國務院定期更新關於美台非官方關係的頁面，重申美方維持遵守一中政策。「台灣在國際舞台的角色」段落中，將原先的「美國將持續支持台灣在國家地位非必要前提下的成為國際組織成員，鼓勵台灣有意義地參與無法加入的組織」，修改為「將持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在部分場合成為成員」。

經貿合作方面，美方新增內容包括「美台21世紀貿易倡議」下首份協議去年12月生效、美台經濟繁榮伙伴對話（EPPD）「對抗經濟脅迫」等。頁面也提到去年台灣國家科學及技術委員會成立兩座半導體中心，推進與美國防部「微電子資源共享計劃」的合作。

2022年曾刪 中方強烈抗議

除了更新美台關係概述，美國務院上周四（13日）亦修改美中關係頁面，多次提及「中國共產黨」，措辭語氣較此前强烈。美國務院表示，反映本屆政府對中國及美中關係的政策及優先事項。

美國務院官網曾在2022年短暫移除「不支持台獨」、「台灣是中國的一部分」等表述，引發中方强烈抗議後重新加上。由於昨日非政府工作日，中國政府暫未回應美方官網修訂。