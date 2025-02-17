明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

王毅晤法國外長 信中歐可解貿易摩擦

【明報專訊】中共中央政治局委員、外交部長王毅於當地時間15日，在出席慕尼黑安全會議後應約會見法國外長巴羅。王毅表示，中方願與法方一道，以兩國元首重要共識為指引，推動各領域合作持續發展；雙方要堅持獨立自主傳統，秉持開放共贏信念，共同做維護國際秩序、促進全球增長的穩定性力量。

新華社報道，王毅稱貿易摩擦是中歐合作進程中的問題。作為全面戰略伙伴，相信中法、中歐有智慧、有能力妥善處理；希望歐方堅持開放合作，支持自由貿易，與中方相向而行，照顧彼此合理關切，中方願繼續與歐方就此開展建設性對話。

巴羅讚中方撐多邊主義

報道引述巴羅表示，法方讚賞中方在慕尼黑安全會議上發出支持多邊主義的堅定明確聲音，重視中方在全球治理中發揮的穩定錨作用。作為聯合國安理會常任理事國，法中應共同發揮引領作用，堅持多邊主義、完善國際治理。法方將繼續堅持一個中國政策，願與中方加強高層往來，充分發揮高級別對話機制作用。法方支持加強法中、歐中強有力的經貿關係，妥善處理貿易分歧，共同抵制保護主義。

德國總理朔爾茨同日在慕尼黑會見王毅。朔爾茨表示德方高度重視對華關係，願與中方加強各層級交往和對話溝通，深化雙多邊戰略合作。德方反對保護主義，不贊同打關稅戰，希望歐中雙方本着建設性態度，盡快妥善解決電動車等問題，共同維護自由貿易體制。

上 / 下一篇新聞