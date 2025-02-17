王毅晤法國外長 信中歐可解貿易摩擦

新華社報道，王毅稱貿易摩擦是中歐合作進程中的問題。作為全面戰略伙伴，相信中法、中歐有智慧、有能力妥善處理；希望歐方堅持開放合作，支持自由貿易，與中方相向而行，照顧彼此合理關切，中方願繼續與歐方就此開展建設性對話。

巴羅讚中方撐多邊主義

報道引述巴羅表示，法方讚賞中方在慕尼黑安全會議上發出支持多邊主義的堅定明確聲音，重視中方在全球治理中發揮的穩定錨作用。作為聯合國安理會常任理事國，法中應共同發揮引領作用，堅持多邊主義、完善國際治理。法方將繼續堅持一個中國政策，願與中方加強高層往來，充分發揮高級別對話機制作用。法方支持加強法中、歐中強有力的經貿關係，妥善處理貿易分歧，共同抵制保護主義。

德國總理朔爾茨同日在慕尼黑會見王毅。朔爾茨表示德方高度重視對華關係，願與中方加強各層級交往和對話溝通，深化雙多邊戰略合作。德方反對保護主義，不贊同打關稅戰，希望歐中雙方本着建設性態度，盡快妥善解決電動車等問題，共同維護自由貿易體制。