批資本逼退樊振東 國乒前教練惹爭議

國青教練指失實 稱WTT改善

綜合「澎湃新聞」等內地媒體報道，吳敬平上周六在微博帳號發文，批評近期賽制改革的WTT。吳敬平說，國際乒聯自推出WTT，就利用霸王條款綁架全球運動員，為其創造商業利潤服務。在他看來，乒乓球比賽市場化雖不可避免，但商業比賽應遵循商業規則，尊重運動員個人意願，按運動員自身狀况和技術狀態決定是否參賽，而非利用權力強行綑綁、強買強賣。

吳敬平的有關言論引發輿論關注。尹肖當晚在個人微博發文反駁稱，所謂中國乒乓球隊被資本裹挾逼退樊振東和陳夢的說法，不符合事實，甚至是顛倒黑白。

尹肖認為，WTT是國際乒聯組織下舉辦的商業賽事，也是奧運會、世界錦標賽發展的有效補充。WTT比賽推行營運不過幾年，屬初級階段，不可避免存在一些不合理問題，這次在新加坡也針對性地改進優化，大家也看到國際乒聯的誠意。

國乒退役冠軍意見異

對於吳、尹爭論，中國乒乓球幾名前世界冠軍各自表態。張繼科認為吳敬平「說得非常在理」，目前在國家隊擔任教練的馬琳和王皓則點讚尹肖的帖文。

公開資料顯示，吳敬平先後培養呂林、秦志戩、馬琳、王皓、陳玘、樊振東、許昕等為數眾多的乒乓球世界冠軍，被媒體評為乒乓球界的金牌教練。尹肖曾擔任中國乒乓球隊男隊教練組組長、國乒顧問組成員，現任國青國少集訓隊總教練。